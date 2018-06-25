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İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli açıklaması

Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyadan paylaştığı seksi fotoğraflar İdo Tatlıses'i çileden çıkardı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 07:52..
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Yasemin Şefkatli, geçen hafta Instagram'da seksi bir fotoğrafını paylaştı. Çılgına dönen İdo sevgilisine bu kareyi sildirtti. Poz gitti, ama çıkan kavga bitmedi! Krizi aşamayan sevgililer birbirlerini önce hayatlarından sonra Instagram'dan çıkardılar.

1 yıldır beraber olan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ayrıldı. Ayrılık sonrası Yasemin Şefkatli'yi takipten çıkartarak fotoğraflarını silen İdo Tatlıses, Instagram hesabından açıklama yaptı:

İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli açıklaması

"ORTAK KARARIMIZ"

''Her güzel şeyin bir sonu varmış. Böylesi güzellikleri yaşamama sebep olan bir birlikteliği sonlandırmak kolay değil. Ama hayat devam ediyor. Yasemin'le ortak karar alarak ilişkiyi sonlandırdık. Hatırasının, iki insan arasında yaşanılan mutlulukların hâlâ değerli olduğunu unutmamak lazım.''

İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli açıklaması

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