İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri işletmelerince iptal edilen seferler şu şekilde:

İDO

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

İZMİR'DE SEFERLER BAŞLIYOR

İZDENİZ AŞ'den alınan bilgiye göre, dün saat 18.20'de olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle iptal edilen yolcu gemisi seferleri saat 06.55 itibarıyla tekrar başlayacak.

Bostanlı-Üçkuyular hattında işletilmeye devam eden araba vapurunda ise tarifeye göre günün ilk seferi saat 07.10'da yapılacak.