İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri işletmelerince iptal edilen seferler şu şekilde:
İDO
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
İZMİR'DE SEFERLER BAŞLIYOR
İZDENİZ AŞ'den alınan bilgiye göre, dün saat 18.20'de olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle iptal edilen yolcu gemisi seferleri saat 06.55 itibarıyla tekrar başlayacak.
Bostanlı-Üçkuyular hattında işletilmeye devam eden araba vapurunda ise tarifeye göre günün ilk seferi saat 07.10'da yapılacak.