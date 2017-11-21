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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul ve Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

21.11.2017 - 06:19
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İstanbul Deniz  Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri işletmelerince iptal edilen seferler şu şekilde:

İDO

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

İZMİR'DE SEFERLER BAŞLIYOR

İZDENİZ AŞ'den alınan bilgiye göre, dün saat 18.20'de olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle iptal edilen yolcu gemisi seferleri saat 06.55 itibarıyla tekrar başlayacak.

Bostanlı-Üçkuyular hattında işletilmeye devam eden araba vapurunda ise tarifeye göre günün ilk seferi saat 07.10'da yapılacak.

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