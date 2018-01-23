İDO ve BUDO'da sefer iptal edildi

Kant ve Kırmızı Elbise

Edebiyatımızın önemli şairlerinden Ahmet Telli, 1966 yılından itibaren yazdığı şiirlerini bir külliyat haline getiriyor.

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Musa Özalkan’ın cenazesi Gaziantep Havalimanı’nda yapılan törenle memleketi Ankara’ya uğurlandı.

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Alein Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Dünyaca ünlü yıldız Alain Delon, öldükten sonra yerine getirilmek üzere bir isteğini açıkladı.