İDO ve BUDO'da sefer iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;
07:45'teki Bandırma- Yenikapı- Bostanci Deniz Otobüsü
07:50'deki Kadıkoy- Yenikapı- Bursa Deniz Otobüsü
08:30'daki Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.
BUDO'da ise; 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) ve 09.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.
Bursa (Mudanya)- İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.
Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.