taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.235
USD
3,7848
EURO
4,6398
ALTIN
162,70
PETR
69,4500

İDO ve BUDO'da sefer iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

DHA | 23.01.2018 - 10:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İDO ve BUDO'da sefer iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

07:45'teki Bandırma- Yenikapı- Bostanci Deniz Otobüsü

07:50'deki Kadıkoy- Yenikapı- Bursa Deniz Otobüsü

08:30'daki Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO'da ise; 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) ve 09.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)- İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

215
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

79
Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

11
Şehidin ağabeyi: Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti

Şehidin ağabeyi: Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti

30
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

69
Gülsüm Anne'nin bakımını üstlendiği Umut hayatını kaybetti

Gülsüm Anne'nin bakımını üstlendiği Umut hayatını kaybetti

36
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM