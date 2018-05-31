İDOB bir gecede iki prömiyer yaptı

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'ndeki etkinliğe yoğun katılım oldu. Sanatseverlerin keyifle izlediği prömiyer, yeniden izleyicilerle buluşacak.

ESERİN KONUSU

Zalim ejderha Python'u öldürerek Yunanistan'ı zorbalıktan kurtaran Apollo, kendini beğenmiş bir tavır içindedir. Cupid'in okçuluğu bile benim ok ve yayım ile boy ölçüşemez diye böbürlenir. Ancak bu kibirli hali, güzeller güzeli Dafne'yi görünce değişir. Apollo, Dafne'yi görür görmez ona aşık olur ve onun kalbini kazanmak için tüm etkileyici özelliklerini ortaya koyar.





Şüpheci bir yapıya sahip olan Dafne, onurunu kaybetmektense ölmeyi tercih edeceğini söyleyerek Apollo'yu geri çevirir. Apollo, bunun üzerine, aşkına karşılık vermesi için Dafne'yi fiziksel ve ruhsal olarak daha da zorlamaya başlar. Çaresiz kalan Dafne onun bu baskısından kurtulmak için kendisini bir defne ağacına dönüştürür.

Apollo sevdiğini kaybetmenin acısıyla gözyaşlarına boğulur ve bu gözyaşlarıyla defne ağacının yeşil yapraklarını sulayacağını belirtir. Ağacın görkemli dalları, ileride büyük kahramanların başına taç olacaktır.

Eserler, 1 ve 2 Haziran'da yeniden sanatseverlerle buluşacak.



