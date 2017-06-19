İDO'dan 'ölen köpek' açıklaması

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Haziran 2017 Cumartesi 08.30 tarifeli Yenikapı-Bandırma seferinde yaşamını kaybeden Sushi adlı köpeğin ölümünden büyük üzüntü duydukları belirtildi.

"ÜZÜLEREK ÖĞRENDİK"

Yaklaşık 30 yıldır milyonlarca misafirin yanı sıra binlerce hayvanı da özel ortamlarda güvenle taşıdıkları aktarılan açıklamada, "Ancak geçen cumartesi günü Sushi isimli dostumuzun, evcil hayvanlar için oluşturulmuş özel kabinde yolculuk esnasında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu durum, tüm hayvanseverleri olduğu gibi bizi de derinden etkilemiştir. Sushi’nin ailesinin yaşadığı acıyı paylaştığımızı, İDO’nun 30 yıllık tarihinde ilk kez gerçekleşen bu olayın takipçisi olacağımızı belirtiriz." denildi.