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İdris Nebi Taşkan’a kadın hayranları para teklif ediyor

Star TV’deki ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın ‘Yasin’i, İdris Nebi Taşkan önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 08:21..
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İdris Nebi Taşkan, usta oyuncu Filiz Taçbaş ve şarkıcı Semra San ile yemek yedi. Taşkan çıkışta “Filiz Abla ve Semra ile sohbet ettik. Bana sektörle ilgili tecrübelerini anlattılar.” dedi.

"KADINLAR İDRİS'LE KAFAYI BOZMUŞ"

Filiz Taçbaş da şöyle konuştu: “İdris’in telefonunu kurcaladım. Instagram’da 183 bin takipçisi var. Kızlar rahat bırakmıyor. Ne mesajlar geliyor! Özellikle Arap dünyasından büyük ilgi var. Bir hayranı akşam yemeği karşılığında 50 bin dolar (191 bin 500 lira) teklif etmiş. Birçok genç kadın da seksi fotoğraflarını göndermiş.”

İdris Nebi Taşkan’a kadın hayranları para teklif ediyor

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