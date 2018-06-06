İstanbul'un toplu taşımasında ciddi bir performans sergileyen İETT'nin filosu, 375 yeni aracın katılımı ile 3 bin 37'ye yükseldi. Araçların hizmete alım töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımı ile gerçekleşti.

"MODERNİZASYON ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR MESAFE ALINDI"

Törene Uysal ile birlikte, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İETT yetkilileri ve şoförler katıldı. İkitelli Otobüs Garajında düzenlenen törende bir konuşma yapan Uysal, "İETT kendi filosunu yenileme ulaşım araçlarını modernize etme, kısacası İstanbul halkına daha iyi hizmet verebilme adına yolculuğu daha konforlu hale getirme adına çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda önemli bir mesafe alınmış durumda." dedi.

"BU ARAÇLARDA KARA KUTU VAR"

Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu araçlarda standart kara kutu var. Geçmişte kara kutu sadece uçaklarda vardı. Artık otobüsümüzde de var. Bu araçlarda, duraklarda bekleyen yolcularımızın takip edebileceği bilgilendirmeleri gösteren ekranlarımız var. O yazılım tamamiyle İETT tarafından geliştirilmiştir. İETT olarak son yıllarda aldığımız otobüsler hep yerli üretim." dedi.

İETT filosuna 375 yeni araç VİDEO

TAMAMEN YERLİ, ÇEVRE DOSTU

Başta Euro 6 emisyon standartları olmak üzere, tüm uluslararası standartlara uygun olan çevre dostu araçlar, BMC İzmir fabrikalarında tamamen yerli olarak üretildi.





YÜZDE 100 ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN

İstanbul genelinde 181 hatta hizmet verecek olan araçlar, otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi, güvenlik kamerası sistemi, araç bilgisayarı şoför güvenliği için kabin, engelli erişimine yüzde 100 uygun, USB şarj cihazları gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor.

GENİŞ KAPSAMLI 8 YILLIK GARANTİ

Araçların garajlarında çalışacak personel, araçların bakım, onarım ve işletim giderleri, (aracın temizlik giderleri ve hangarların elektrik- su giderleri gibi işletim giderleri) araçların yakıtı hariç likit giderleri, araçların yol müdahale ve çekici giderleri, araç lastiği, lastik değişimleri ve onarımları gibi giderler 8 yıl boyunca üretici firma tarafından bedelsiz sağlanacak.

FİLO GENİŞLİYOR, ARAÇLAR GENÇLEŞİYOR

Böylelikle İETT filosu, 2 bin 154'ü Özel Halk Otobüsü (ÖHO) olmak üzere toplam 6 bin 268 otobüse yükseldi. Yeni araçların eklenmesi ile filonun yüzde 14'ü yenilenmiş oldu. Bu yenilenme sürecinde filodaki araçların yaş ortalaması 14,6'dan 5,9'a düştü.