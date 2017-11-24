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İETT Genel Müdür Arif Emecen'in görevden alınma nedeni

İBB Başkanı Uysal, İETT Genel Müdürü Arif Emecen'in başta metrobüs olmak üzere İETT'ye gelen şikayetler üzerine görevden alındığını belirtti

DHA | 24.11.2017 - 16:29
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İETT Genel Müdür Arif Emecen'in görevden alınma nedeni

arif emecen

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) öğretmenlerine Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yemek verdi.

Mevlüt Uysal, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÇOK FAZLA ŞİKAYET GELİYORDU

İETT Genel Müdürü Arif Emecen'in görevden alınmasıyla ilgili bir soru üzerine Başkan Uysal, "Büyükşehir'de göreve geldikten sonra prensibimiz şuydu; 'Herkes ile çalışabiliriz, eksiğini gördüğümüz, yavaş olduğunuz düşündüğümüz veya uyumda sıkıntı yaşadıklarımıza o zaman bakarız' demiştik. Büyükşehir'de en fazla şikayet nereden geliyor derseniz metrobüslerden ve İETT'den. Arkadaşımızın bugüne kadar muhakkak ki güzel hizmetleri olda ama eksik kaldığını düşünüyoruz. değiştirdik. İnşallah o şikayetleri daha aza indirecek yeni bir arkadaşımızı görevlendireceğiz." şeklinde yanıt verdi.

İETT MÜDÜRLÜĞÜ'NE GELECEK KİŞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yerine gelen kişinin belli olup olmadığıyla ilgili bir soruya ise Uysal, henüz bir isim üzerinde karar vermediklerini değerlendirmelerin ardından karar vereceklerini söyledi.

HER HALÜKARDA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Başka görevden almaların olup olmayacağı üzerine bir soruya da Mevlüt Uysal, şu şekilde yanıtladı: "Önümüzdeki sürüçte eğer eksik gördüğümüz varsa, işini çok iyi yapıyordur ama amiriyle problemi vardır. O tür şeylerde de her halükarda değişiklik olacak. Şunlar şunlar değişecek diye bir kararımız yok. Önümüzdeki süreçte çalışma arkadaşlarımızla yola devam edip etmeyeceğimize o şekilde bakacağız. İETT Genel Müdürümüzü de anlaşmazlıklardan daha  ziyade gelen şikayetlerden dolayı böyle bir tasarruflarda bulundu."

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