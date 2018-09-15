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İETT kış tarifesine geçiyor

İETT’nin yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat hareket saatlerinde bu yıl kış uygulaması 17 Eylül'de başlayacak.

Haber Merkezi | 15.09.2018 - 09:36..
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İETT’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüslerin sefer saatlerine kış tarifesine göre devam edeceği belirtildi.

EK SEFERLER

Okulların açılmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında, kış tarifesine uygun olarak 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak.

İLK GÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Okulların açılacağı gün de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açılmasıyla trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz önünde alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar uyarınca, 17 Eylül Pazartesi günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek."

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