taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.158
USD
4,4173
EURO
5,2081
ALTIN
183,18
PETR
78,1600

İETT'den Ramazan'a özel otobüs hatları

İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Ramazan'a özel hatları yeniden planladı. Özel hatlarda, 15 dakikalık arayla ring seferleri düzenlenecek.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 17:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbulluların Ramazan ayında manevi alanlara rahat bir şekilde ulaşması için planlanan hatlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

EYÜP-BEYAZIT HATTI 24 SAAT HİZMET VERECEK

Eyüpsultan-Beyazıt (R3 hattı) Ramazan hattının güzergahı bu yıl da değişmedi. Güzergah, Eyüp Sultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.

İETT'den Ramazan'a özel otobüs hatları

Eyüpsultan-Beyazıt hattı sayesinde vatandaşlar tarihi yarımada üzerinde bulunan Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Fatih, Mihrimah Sultan ve Eyüp Sultan gibi camileri ziyaret etme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel Beyazıt-Eyüp Sultan arasında hizmet verecek Ramazan hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat hizmet verecek.

ETKİNLİK ALANLARINA ULAŞIM

Eyüpsultan-Beyazıt, Ramazan hattına ilaveten bu yıl Ramazan ayında Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan-Yenikapı Marmaray Metrobüs İstasyona R5 hattı 17.00 ile 01.45 saatleri arasında ring olarak, R1 Uzunçayır-Maltepe Sahil Parkı hattı ile 18.45 ile 02.55 arasında karşılıklı seferler yapacak.

Ayrıca R2 Yenikapı Marmaray-Cevizlibağ hattı 18.30-01.45 arasında, R6 Tepeüstü-Maltepe Sahil hattı ise 18.00-02.40 arasında hizmet verecek. Ramazan ayında yolcuların yararlanması için başka ek seferler de konuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi
Fethiye'de bir eve düzenlenen operasyonda 31 kök kenevir ile satışa hazır 2 kilo 151 gram kubar esrar ele geçirildi.
Rize'de trafik kazası: 1 ölü
Rize Derepazarı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Muğla'da deniz dibi temizliği
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği çalışmaları kapsamında tava, çekiç, cam ve televizyon gibi atıklar çıkarıldı.
Mersin'de bıçaklı kavga İZLE
Mersin Tarsus'ta şehir içinde kendisini araçlarına almayan dolmuş şoförünü kovalayan Faruk M., bıçakla şoförü yaraladıktan sonra gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

377
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

295
Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

136
İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

93
Dolar 4.50 lirayı gördü

Dolar 4.50 lirayı gördü

479
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

109
Canlı yayında Beştepe tartışması

Canlı yayında Beştepe tartışması

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM