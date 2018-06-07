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İETT'nin trekking hatları 9 Haziran'da sefere başlıyor

İETT’nin, doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı D1 ve D2 numaralı hatlar 9 Haziran’da sefere başlıyor. Hatlar sadece hafta sonları çalışacak.

Özel İçerik | 07.06.2018 - 16:23..
  1. Haberler
  2. Seyahat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara sağlıklı yaşam konusunda desteğini sürdürüyor. İETT, ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan doğa yürüyüşü (trekking) yapmak isteyen İstanbullular için D1 Polonezköy – Üsküdar/Kadıköy ve D2 Beşiktaş – Belgrad Ormanı hatlarında seferleri başlatıyor.

HAFTA SONLARI HİZMETTE

9 Haziran 2018 Cumartesi günü başlayacak olan trekking seferleri yaz ayları boyunca hafta sonları hizmet verecek.

İETT'nin trekking hatları 9 Haziran'da sefere başlıyor

DOĞASEVERLERE ÖZEL HAT

D1 numaralı Polonezköy - Üsküdar/Kadıköy hattının güzergahı; Kadıköy, Numune Hastanesi, Doğancılar, Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu Evleri, Polonezköy Muhtarlık şeklinde olurken, D2 numaralı Beşiktaş - Belgrad Ormanları hattı ise Beşiktaş İskeleden hareketle Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman ve Atatürk Arboretumu’ndan geçerek Belgrad Ormanı’na ulaşacak.

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