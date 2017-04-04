IFC Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım öngörüyor

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye Direktörü Aisha Williams, Türkiye'de finansal kurumlara yıl sonuna kadar önemli yatırımları olacağını belirterek, "30 Haziran 2017'de sona eren bu mali yılda şimdiye kadar yaklaşık 500 milyon dolar yatırımımız oldu. Yıl sonuna kadar finansal kurumlarla, projeler de dahil, Türkiye'de yaklaşık 500 milyon dolar daha yatırım yapabileceğimizi öngörüyorum. Yani bu yılı 1 milyar dolar civarında yatırımla kapamayı öngörüyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'DE UZUN DÖNEMLİ YATIRIMCIYIZ"

Williams yaptığı açıklamada, 1964'ten beri Türkiye'ye yatırım yaptıklarını, Türkiye'de uzun dönemli yatırımcı olduklarını belirterek, zaman içerisinde Türkiye ekonomisinde iniş ve çıkışlar yaşandığını ifade etti.

"TÜRKİYE BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

Türkiye'nin 2016 son çeyrekteki büyüme oranlarının darbe girişiminden etkilendiğini hatırlatan Williams, "Dünya Bankası tarafından 2017'de Türkiye'de yüzde 2,7 GSYH büyümesi bekleniyor. Türkiye bana göre daha büyük potansiyele sahip. Dünya Bankası tahminlerine göre, 2018 ve 2019 yılında yüzde 3-3,5 GSYH büyüme rakamı Türkiye için pozitif gelişme. Ama bu büyüme rakamları Türkiye'nin gelişmesi için yeterli değil." şeklinde konuştu.

1,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Williams, geçen yıl Türkiye'ye 1,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını, 360 milyon dolar da kısa vadeli ticaret finansmanı sağladıklarını bildirdi.

Öz kaynak yatırımları bakımından 2016'nın kendileri için çok güçlü bir yıl olduğunu, bununla gurur duyduklarını ifade eden Williams, "Türkiye, 10 yıl önce öz kaynak portföyü bakımından çok ufaktı. Sadece finans sektöründe 1-2 tane yatırımımız vardı. Son birkaç yıldır Türkiye'de artan bir talep gördük. Geçen yıl Türkiye’de yaptığımız toplam 1,5 milyar dolar yatırımın 600 milyon doları şirketlere hisse yatırımıydı." diye konuştu.

Williams, Rönesans Holding, Odeabank, Fibabank ve Akfen gibi şirketlere bu tür uzun vadeli hisse yatırımları olduğunu söyledi.

BÜYÜK YATIRIM

Aisha Williams, IFC'nin Türkiye'de 52 yılda özel sektörün 350 projesine toplam 14,2 milyar dolar kaynak sağladığını, Türkiye'de IFC portföy büyüklüğünün 5 milyar dolar olduğunu, bu miktarın 4,1 milyar dolarının kendi paraları, yaklaşık 900 milyon dolarının da diğer finansal kurumlardan mobilize edilen miktar olduğunu bildirdi.

Portföylerinin yüzde 45'inin finansal kuruluşlar, yüzde 30'unun altyapı firmaları ve yüzde 25'inin de sanayi, sağlık ve eğitim alanlarında olduğunu belirten Williams, Türkiye'de sağlık sektöründe Kamu Özel Ortaklığı (PPP) projelerine büyük yatırımları olduğunu anlattı.

"1 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÖNGÖRÜYORUZ"

Williams, "Türkiye'de finansal kurumlara yıl sonuna kadar önemli yatırımlarımız olacak. 30 Haziran 2017'de sona eren bu mali yılda şimdiye kadar yaklaşık 500 milyon dolar yatırımımız oldu. Yıl sonuna kadar finansal kurumlarla, projeler de dahil, Türkiye'de yaklaşık 500 milyon dolar daha yatırım yapabileceğimizi öngörüyorum. Yani bu yılı 1 milyar dolar civarında yatırımla kapamayı öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI YATIRIMCIYI CEZBETMESİ GEREKİYOR"

IFC Türkiye Direktörü Williams, Türkiye'nin birçok alanda kendini geliştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Biz yaklaşık 50 yıldan beri buradayız. Buradan bir yere de gitmeyeceğiz. Türkiye, yaklaşık 5 milyar dolarlık bir portföy ile tüm dünyada IFC'nin en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. IFC olarak uluslararası yatırımcılar ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'nin büyümesi için içeriden ve dışarıdan yatırıma ihtiyacı var. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıyı cezbetmesi gerekiyor. Yatırımcı için en önemli şey, ülkede saydamlık, verimlilik için destek ve büyük inovasyonlar olmasıdır. Dışarıdaki yatırımcılar ile görüştüğümde Türkiye'nin ekonomisi, 80 milyon nüfusu, Asya ve Avrupa arasında köprü olması fırsatını görüyorlar. Yatırımcılar aynı zamanda zorlukları da görüyorlar."