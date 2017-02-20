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İflasın eşiğindeki Moğolistan IMF’yle anlaştı

Hazinesi iflas tehlikesiyle yüz yüze bulunan Moğolistan'ın IMF destekli 5.5 milyar dolarlık şartlı yardım programına razı olduğu bildirildi.

20.02.2017 - 09:59
  1. Haberler
  2. Dünya

İflasın eşiğindeki Moğolistan IMF’yle anlaştı

Anlaşmaya göre, Ulan Bator yönetimi, anlaşma aracılığıyla IMF'den ilk etapta 440 milyon dolarlık kredi çekebilecek.

Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası'nın yanı sıra, Japonya, Güney Kore ve Çin hükümetlerinin ikili düzeyde sağlayacakları tercihli kredi ya da döviz takas imkanlarıyla paket büyüklüğü 5.5 milyar dolara kadar çıkabilecek.

TAHVİL GERİ ÖDEMESİNİ YAPAMAYACAK

Uluslararası piyasalarda, Moğol hükümetinin Mart ayındaki 580 milyon dolarlık uluslararası tahvil geri ödemesini yapamayacak durumda bulunduğu dile getiriliyordu.

Çin ile Rusya arasına sıkışan ve denize doğrudan erişimden yoksun olan Moğolistan, yeraltı maden zenginliklerine dayanarak birkaç yıl evveline dek son derece hızlı büyüme oranlarına erişti, ancak uluslararası emtia fiyatlarında başlayan gerilemeyle mali zorluk içine düştü.

Asya bozkırlarında bu yıl etkili olan olağanüstü sert kış koşulları da iflasın eşiğindeki ülkenin can damarlarından hayvancılığa büyük darbe vurdu.

Üç milyon civarındaki nüfusuyla ülkede cari açık 2016 yılında bir önceki seneye göre üçe katlanarak 1.5 milyar dolara genişledi.

Moğolistan, 1990-2010 döneminde IMF ile 5 kez stand-by anlaşması imzalamıştı. Bunların sonuncusu 2009-10 yıllarında uygulanmıştı.

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