İFM Merkez Bankası binasının son ihalesi yarın

TCMB Hizmet Binasının Yapım İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık (Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi) Hizmet Alımı İşi için ihale düzenlenecek.

YETERLİ GÖRÜLEN ADAYLAR DAVET EDİLİYOR

Ön yeterlilikte yeterli görülen adaylar, kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek.

İHALE 13 MART'TA YAPILACAK

4734 Sayılı Kanun'un 5'inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak ihale gerçekleştirilecek. Yapılması planlanan ihalenin 13 Mart'ta düzenleneceği belirtiliyor.