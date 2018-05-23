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İftar saatinde komşuların otopark kavgası: 6 yaralı

Konya'da iftar saatinde komşular arasında otopark sorunu nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 6 kişi yaralandı.

İHA | 23.05.2018 - 23:03..
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Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Zambak Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki komşu aile arasında iftar saatinde park meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İftar saatinde komşuların otopark kavgası: 6 yaralı VİDEO

BIÇAK VE SOPALARDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup arasındaki sopa ve bıçak kullanılan kavgada aynı aileden Mustafa T. (18) ile Abdulkadir T.(26) bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken İzzet T. ise kafasında aldığı darbe sonucu yaralandı. Karşı aileden ise Emre Y., Ömer Y. ile babaları olan Ali Osman Y. kavga sırasında darp edildi.

İftar saatinde komşuların otopark kavgası: 6 yaralı

Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılardan Mustafa T., Abdulkadir T. ve İzzet T., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, karşı aileden ise Emre Y., Ömer Y. ile babaları olan Ali Osman Y. ise Konya Beyhekim Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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