İftara yetişmek isterken kaza yaptılar: 6 yaralı

İftara yetişmek isteyenlerin bulunduğu aracı kullanan 35 yaşındaki Fatih Develi, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesi Atatürk Bulvarı’nda 25 yaşındaki Recep Yulaf‘ın kullandığı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
1'İ AĞIR 3'Ü ÇOCUK YARALI VAR
Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan yolculardan Gülşen Develi (30), Ayşenur Develi (5), Muhammed Hilmi Develi (9) ve Muhammed Numan Develi (1) yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gülşen Develi’nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.