İftara yetişmek isterken kaza yaptılar: 6 yaralı

NASA araştırmacıları Jüpiter'deki şimşeklerin dünyada olduğu gibi ekvator bölgesinde değil, kutuplarda yoğunlaştığını açıkladı.

Tunceli’de FETÖ davasında yargılanan ve ihraç edilen bir yarbaya müebbet, bir üsteğmene ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

1 Pelin Batu'nun sahte hesap isyanı Adına açılan sahte hesaptan "HDP'ye oy verdiğim için pişmanım" yazılan Pelin Batu, inanılmaz sinirli olduğunu söyledi.

2 Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan 24 Haziran'a günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakıyor olmalılar ki yeni dünya düzenini gösteren kapakta en baş sıraya Erdoğan'ı koydular.

3 Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefetin Abdullah Gül'ü düşünmesi konusuna değinen Bülent Arınç, böyle bir çalışmayı doğru bulmadığını söyledi.

4 Kabe'de intihar Kabe'de şoke edici bir olay yaşandı. Teravih namazı sonrasında bir kişi, Kabe'nin üçüncü katından atlayarak intihar etti. O anlar kameraya yansıdı.

5 Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti Türkiye'nin Filistin'i haklı davasında her platformda desteklemesinin ardından, gösterilerde Türk bayraklarıyla direnişler başladı.

6 Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı FETÖ'nün ülke için tehdit oluşturabilecek hücrelerinin olduğunu belirten Bakan Soylu, örgütün darbe çağrısı yaptığını söyledi.