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İGDAŞ'tan karbonmonoksit uyarısı

İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), vatandaşları karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı.

İHA | 29.12.2016 - 17:15
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asd

İGDAŞ, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı yazılı açıklama yaptı.

İGDAŞ'IN AÇIKLAMASI..

İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İstanbul genelinde kuzey yönünden kuvvetli rüzgar ve aralıklarla fırtına etkili olmaktadır. Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.

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