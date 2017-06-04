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Iğdır İl Genel Meclisi seçim sonuçları belli oldu

Iğdır'da, İl Genel Meclisinin Danıştayın kararıyla feshedilmesiyle yapılan seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 7 aday çıkardı.

04.06.2017 - 23:23
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Iğdır İl Genel Meclisi seçim sonuçları belli oldu

Kentte saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, resmi olmayan sonuçlara göre, 5 meclis üyesi kadrosu bulunan Iğdır il merkezinden 2 AK Parti, 2 HDP ve 1 MHP adayı seçildi.

Aralık ilçesinden ise AK Parti'den 2 aday, Karakoyunlu ilçesinden AK Partili 2 aday, Tuzluca ilçesinden de 1 AK Parti ile 1 HDP adayı meclis üyesi oldu.
Buna göre, il genelinde 11 olan il genel meclisi kadrosunun 7'si AK Parti, 3'ü HDP ve 1'i MHP'li olarak belirlendi.

AK PARTİ OYLARIN YÜZDE 42'SİNİ ALDI

56 bin 398 oyun geçerli sayıldığı seçimde, oyların yüzde 42,44'ünü AK Parti, yüzde 35,55'ini HDP, yüzde 14,46'sını ise MHP aldı.

İl genelinde AK Parti'ye 23 bin 937, HDP'ye 20 bin 49, MHP'ye 8 bin 154, CHP'ye bin 957, Vatan Partisine bin 449, Saadet Partisine ise 852 oy verildi.

AK PARTİLİLER DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KUTLAMA YAPTI

Seçimin resmi olmayan sonuçlarının ortaya çıkması üzerine büyük mutluluk yaşayan AK Partililer, kentin Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanıp kutlama yaptı.
Davul zurna eşliğinde halaylar çeken partililer, araçlarıyla konvoy oluşturup klakson çalarak şehir turu attı.

Iğdır İl Genel Meclisi seçim sonuçları belli oldu

Kutlamalara, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim Koordinatörü Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz'ın da yer aldığı çok sayıda partili katıldı.

Milletvekili Başer, seçmenlere hitaben yaptığı konuşmada, seçimlerden galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Iğdır halkını tebrik ediyorum. 16 Nisan'daki halk oylamasında Türkiye kazandı, 4 Haziran'daki seçimlerde ise Iğdır kazandı." dedi.

Iğdır İl Genel Meclisi seçim sonuçları belli oldu

"AK PARTİ KENTTEKİ OY ORANINI ARTIRDI"

AK Parti İl Başkanı Tutulmaz ise kentteki seçimlerde 11 olan İl Genel Meclisi adayının 7'sini AK Parti'nin, 3'ünü HDP'nin, birini de MHP'nin kazandığını ifade ederek, bu seçimlerde AK Parti'nin kentteki oy oranını da artırdığını vurguladı.
Iğdır'da bir süre önce, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları engellemek amacıyla Ağrı Dağı'na kurulan sözde canlı kalkan çadırına destek verenlere güvenlik güçlerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, çadırda bulundukları belirlenen Iğdır İl Genel Meclisi üyeleri hakkında adli işlem başlatılmış, İl Genel Meclisi de Danıştayın aldığı kararla feshedilmişti.

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