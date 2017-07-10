Iğdır'da 15 Temmuz Şehitleri anısına boks gecesi

Kaya Spor Kulübü tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Kahraman Dikmen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz katıldı.

ORGANİZASYONDA YARIŞAN SPORCULAR

Organizasyonda 54 kiloda Tuncay Gültekin, Türkmenistan'dan Ulubek Kulbatov'u, 69 kiloda Hakan Kanyar, Türkmenistan'dan Yunus Kurbanov'u, 81 kiloda Azerbaycan'dan Memiyev Mehemed, Cihan Kurtkan'ı, 75 kiloda Tarkan Kanyar, Azerbaycan'dan Rzayev Rasim Menemed'i, 81 kiloda İbrahim Güneş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ünal Muhammed'i, 91 kiloda Savaş Kaya, Rus Denis Chekalov'u, +91 kiloda Murat Karaçöl, Burak Durgun'u, 69 kiloda Azerbaycan'dan Cefezzade İbrahim ise Serkan Saki'yi yendi.

Kadınlarda ise Çiğdem Kırbaç ile Ukrayna'dan Iryna Chrystiakova arasında oynanan maçı Kırbaç kazandı.

"DEMOKRASİ NÖBETLERİNE TÜM IĞDIRLI VATANADAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Kaya Spor Kulübü Başkanı Bülent Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitleri anısına güzel bir boks organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Sporcuların ödüllerini veren AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ise, "15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. 15 Temmuz anısına belediye meydanında düzenleyeceğimiz demokrasi nöbetlerine tüm Iğdırlı vatandaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu.