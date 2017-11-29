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Iğdır'da 35 yıl sonra pamuk yetiştirildi

Türkiye'nin; İran, Nahçivan ve Ermenistan'a açılan kapısı olan Iğdır'da 35 yıllık aradan sonra ilk kez pamuk yetiştirildi.

DHA | 29.11.2017 - 11:10..
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Bölgede tek pamuk ve pirinç yetiştiriciliği yapılabilme özelliği taşıyan 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak bilinen Iğdır Ovası, yeniden beyaza büründü.

Yıllar sonra ekimine başlanan pamuklar, hasada hazır duruma geldi. Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce, 'Tarla Günü' etkinliği düzenlenerek, pamuk ekimiyle ilgili bilgi verildi.

Etkinliğe Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve çiftçiler katıldı.

DEKARA 400 KİLO ÜRÜN

Vali Ünlü, daha önce deneme ekimi yapıldığını hatırlatarak, "Iğdır'da yetiştirilen pamuklar, dekara 350-400 kilo ürün vermeye başladı. Daha önceden deneme ekimi, yapılmıştı. Bu sene gerçek ekime geçildi. 10 yıllık hedefimizde, yıllık üretimin 250 bin ton olmasını hedefliyoruz. Tekstil fabrikalarımız var. Elde edilen ürünler, burada değerlenecektir. Bu da istihdam, demektir. Vatandaşları, pamuk ekmeye davet ediyorum." dedi.

Iğdır'da 35 yıl sonra pamuk yetiştirildi

"BEREKETLİ BİR HASAT DÖNEMİ DİLİYORUM"

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu ise 35 yıl sonra ekilen pamuğun sevindirici olduğunu belirterek, bölgede birinci sınıf pamuk üretildiğini söyledi. Yolcu, "Pamuk ekiminin geçmiş yıllarda olduğu gibi yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız ve Iğdır'ımızı eskisi gibi pamukla anılır hale getireceğiz. En uygun tohumu elde ederek, tohum desteği ve sulama suyundaki desteklerle ilgili çalışmalarımız, devam etmektedir. İnanıyorum ki pamuk ekiminde daha ileri seviyelere yükseleceğiz. Çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum." diye konuştu.

Iğdır'da 35 yıl sonra pamuk yetiştirildi

DEVLET DESTEK VERİYOR

Pamuk ekimi yapan çiftçi Şamil Akyüz de bu sene, 55 dönüm alana pamuk ekimi yaptığını anlattı. Buradan 400-500 kilo pamuk elde ettiğini dile getiren Akyüz, "Eskiden 150-200 kilo pamuk, elde ediyorduk. Şimdi yapılan bakımla bu miktar, 600 kiloya çıkabilir. Devlet teşvik de veriyor. Tonuna 800 TL mazot desteği de var. Mısırdan karlı hem de fazla zahmeti yok. Çiftçilere tavsiye ediyorum." dedi.

Iğdır'da 35 yıl sonra pamuk yetiştirildi

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