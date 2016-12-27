Iğdır’da 5 HDP'li tutuklandı

İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 20 Aralık günü PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan 5 kişi sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
SOSYAL MEDYADAN PROPAGANDAYA 1 TUTUKLAMA
Öte yandan Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.