Iğdır’da 5 HDP'li tutuklandı

Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynadığı son lig maçında son gol Fenerlilerden gelirken bu stattaki ilk golü de F.Bahçe attı.

Avni Aker'de ilk gol ve son gol Fenerbahçe'den

81 yaşındaki Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, takımını dün oynanan Bursaspor maçında tribünden takip etti.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da 3 gün kar yağacak

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.