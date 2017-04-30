Iğdır'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan şüphelilerin gözaltına alınması için farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 üniversite öğrencisi, 4 emniyet mensubu, 2 doktor ve 1 eczacının yakalanması için harekete geçen ekipler 18 şüpheliden 14'ünü gözaltına aldı.

ÖRGÜT DOKÜMANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3'ü Fetullah Gülen tarafından yazılan, 5'i yasaklı yayın olan 8 kitap, 4 Sızıntı Dergisi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 4 kişinin aranmasına devam ediliyor.