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Iğdır'da gebe ineğe işkence: Yavrularını düşürdü

Iğdır'da yaylada su içmek için dereye inen 15 büyükbaş hayvana işkence edildi. Hayvanların boynuzları kürekle koparıldı.

AA | 31.07.2018 - 16:13..
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Tuzluca ilçesine bağlı Yeni Yayla bölgesinde Yavuz Gümüştekin isimli çiftçiye ait 60 büyükbaş hayvan, su içmek için yaylada bulunan dereye indi.

KÜREKLE BOYNUZLARINI KIRDILAR

Hayvanların dereye inmesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, 15 büyükbaş hayvanı bir alana götürüp dirgen ve küreklerle vurarak darp etti.

Iğdır'da gebe ineğe işkence: Yavrularını düşürdü

GEBE OLAN 3'Ü YAVRULARINI DÜŞÜRDÜ

Hayvanların boynuzlarının da kazma ve küreklerle kırıldığı olayın ardından geri gönderilen hayvanlardan gebe olan 3'ü yavrularını düşürdü3 hayvan ise kesime gönderildi.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından yaylaya jandarma ve veteriner ekipleri gelerek tutanak tuttu.

Olayı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Iğdır'da gebe ineğe işkence: Yavrularını düşürdü

Iğdır'da gebe ineğe işkence: Yavrularını düşürdü

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