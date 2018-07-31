Iğdır'da gebe ineğe işkence: Yavrularını düşürdü

Ordu'da 2 bin 100 yıllık üç heykel bulundu

1 Birhan Vatansever yeniden Galatasaray'da Galatasaray, altyapısından yetiştirdiği ve Bandırmaspor'a bedelsiz olarak sattığı Birhan Vatansever'i 500 bin TL bonservis ücreti ödeyerek geri aldı.

2 Ordu'da 2 bin 100 yıllık üç heykel bulundu Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç heykel bulundu.

3 Sibirya kurdu için tuvalet zilini çalan labrador Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aynı evde yaşayan labrador cinsi köpek, daha tuvalet eğitimi devam eden Sibirya kurdunun tuvaletinin geldiğini anlıyor ve onun için zili çalıyor.

4 Adet gecikmesinin nedenleri Adetin beklenen süreden daha geç gelmesinin nedenlerini sizler için derledik.

5 Filipinler Devlet Başkanı 68 lüks arabayı parçalattı Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte,yolsuzluklarla mücadeleye karşı olan tutumunu operasyonlarda ele geçirilen 68 tane lüks otomobili parçalatarak gösterdi.

6 Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı Samsun'da 11 gün önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sıtkı Sezgin, sanat camiasına kendisini aramadıkları için sitem etti.