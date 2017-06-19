Iğdır'da her gün iki kez iftar açılıyor

Nüfusunun bir kısmı Caferi, diğer kısmı Sünni mezhebinden olan Iğdır'da, mezhep farkları sebebiyle farklı iki ezan okunması, kentteki iftar açma zamanlarını da değiştiriyor

Kentte Sünni mezhebine göre Diyanet İşleri Başkanlığınca zamanı belirlenen akşam ezanı, Caferi mezhebi inanışına göre ise yerleşim biriminde güneşin batıp kızıllığının kaybolmasıyla okunuyor.





8 DAKİKA ARAYLA İKİ DEFA EZAN OKUNUYOR

İl merkezi, ilçe ve köylerde de aynı manzaranın yaşandığı Iğdır'da, durum böyle olunca iftar vaktinde 8 dakika arayla iki defa ezan okunuyor.

Sünni mezhebine mensup olan vatandaşların ezanın okunmasıyla oruçlarını açıp yemeğe başlamalarının ardından Caferi mezhebinin ezanı okunuyor.





Bu durumun herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı Iğdır'da bazen Sünniler, bazen ise Caferiler diğer mezhep mensubuna uyarak iftar açabiliyor.







