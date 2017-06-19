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Iğdır'da her gün iki kez iftar açılıyor

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır'da, vatandaşlar arasındaki mezhep farkından dolayı iki kez iftar yapılıyor.

19.06.2017 - 12:02
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Nüfusunun bir kısmı Caferi, diğer kısmı Sünni mezhebinden olan Iğdır'da, mezhep farkları sebebiyle farklı iki ezan okunması, kentteki iftar açma zamanlarını da değiştiriyor

Iğdır'da her gün iki kez iftar açılıyor

Kentte Sünni mezhebine göre Diyanet İşleri Başkanlığınca zamanı belirlenen akşam ezanı, Caferi mezhebi inanışına göre ise yerleşim biriminde güneşin batıp kızıllığının kaybolmasıyla okunuyor.

Iğdır'da her gün iki kez iftar açılıyor

8 DAKİKA ARAYLA İKİ DEFA EZAN OKUNUYOR

İl merkezi, ilçe ve köylerde de aynı manzaranın yaşandığı Iğdır'da, durum böyle olunca iftar vaktinde 8 dakika arayla iki defa ezan okunuyor.

Sünni mezhebine mensup olan vatandaşların ezanın okunmasıyla oruçlarını açıp yemeğe başlamalarının ardından Caferi mezhebinin ezanı okunuyor.

Iğdır'da her gün iki kez iftar açılıyor

Bu durumun herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı Iğdır'da bazen Sünniler, bazen ise Caferiler diğer mezhep mensubuna uyarak iftar açabiliyor.

Iğdır'da her gün iki kez iftar açılıyor

Iğdır'da her gün iki kez iftar açılıyor


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