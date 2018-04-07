Iğdır'da kaçak keklik avcılarına para cezası

Tuzluca İlçesi Gaziler Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler almış oldukları ihbar üzerine Tuzluca İlçesi kırsalında yaptığı denetimler sırasında, çalı diplerine saklanmış canlı mühre ve tuzaklama yöntemiyle avlanma yapan O.G. ve Y.G. isimli şahısların kaçak avlanma yaptığını tespit etti.

TOPLAM 9 BİN 659 TL CEZA

Canlı mühre olarak kullanılan 6 kınalı keklik, doğadan yakalanmış 7 adet keklik, 2 adet çanta, 1 adet makas ile tuzaklamada kullanılan at kılından ve misinadan yapılmış düzeneğe el koyan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G. ve Y.G. isimli şahıslara 2 bin 274 TL idari, 7 bin 262 TL tazminat olmak üzere toplam 9 bin 659 TL para cezası kesti.