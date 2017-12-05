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Iğdır'da ölen İranlı askere tören

Türkiye-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Astsubay Başçavuş Tovhid Melikzade için Iğdır'da tören düzenlendi.

DHA | 05.12.2017 - 14:52..
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İran tarafında suyla ilgili çalışma yapan İranlı mühendis ve askerlerden oluşan gruba, ateş açıldı. Saldırıda 2'si asker 2'si mühendis 4 kişi yaralandı.

TÜRK ASKERLERİ YARDIM ETTİ

İranlılar, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için sınırda nöbet tutan Türk askerlerinden yardım istedi.

Iğdır'da ölen İranlı askere tören

Bunun üzerine Türk tarafına taşınan yaralılara ilk müdahale Gökay Hudut Taburu doktorları tarafından yapıldı. Yaralı mühendisler helikopterle Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumu ağır olan askerlerden 1'i Iğdır'daki Aralık Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Aralık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerin duran kalbi, doktorların çabasına rağmen 2 kez çalıştırıldı. Ancak asker kurtarılamadı. Diğer askerin ise yapılan ameliyat sonrası tedavisi sürüyor.

Iğdır'da ölen İranlı askere tören

Hastanede yaralıları ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü, "İranlı mühendis ve askerler teröristlerin saldırısına uğramış. Beşinci Hudut Alay Komutanı arayıp haber verdi. Hemen yardıma gitmelerini istedim. Silahlı saldırıya uğrayanlar Türk askerleri tarafından Iğdır ve Kars’a getirildi.  Maalesef askerlerden birinin duran kalbi iki kez çalıştırılmasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ameliyat edildi ve sağlık dururmları iyi. Bu kesinlikle PKK terör örgütünün işi. Teröristlerin yakalanması için çalışmalarımızı başlattık. İran İslam Cumhuriyeti'ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

ASKERİ TÖREN YAPILDI

Hayatını kaybeden Astsubay Başçavuş Tovhid Melikzade'nin cenazesi bugün Iğdır Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alınan ambulansla 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen askeri törene Iğdır Valisi Enver Ünlü, komutanlar ve İran'dan gelen askeri yetkililer ile İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Hossein Ghasemi katıldı.

Iğdır'da ölen İranlı askere tören

Cenaze töreninden sonra Tovhid Melikzade'nin cenazesi İranlı yetkililere teslim edilerek Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran’a götürüldü.

MÜHENDİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde getirilen 2 İranlı mühendisin tedavisi sürüyor.

Iğdır'da ölen İranlı askere tören

Kars Valisi Rahmi Doğan, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, İran askeri heyeti mühendisleri ziyaret etti. Yaralı mühendislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Iğdır'da ölen İranlı askere tören

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