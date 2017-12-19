Iğdır'da otomobil depoya girdi: 1 ölü

Dün gece yarısı Melekli Beldesi girişinde meydana gelen kazada, Aralık yönünden gelen Muhammet Çağrı Akdağ yönetimindeki 76 DR 282 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı ve taklalar atarak yol kenarındaki bir iş yerine ait depodan içeri girdi.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Kazada, otomobil sürücüsü Muhammet Çağrı Akdağ kaza yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşları aynı yaştaki Burhan Şasi ile Alican Bat yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılardan durum ağır olan Burhan Şasi Erzurum'a sevk edilirken, Alican Bat Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.