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Iğdır'da otomobil depoya girdi: 1 ölü

Iğdır Melekli'de virajı alamayan bir araç, iş yerinin deposuna girerek durabildi. Kazada şoför hayatını kaybetti.

DHA | 19.12.2017 - 16:14..
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Dün gece yarısı Melekli Beldesi girişinde meydana gelen kazada, Aralık yönünden gelen Muhammet Çağrı Akdağ yönetimindeki 76 DR 282 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı ve taklalar atarak yol kenarındaki bir iş yerine ait depodan içeri girdi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kazada, otomobil sürücüsü Muhammet Çağrı Akdağ kaza yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşları aynı yaştaki Burhan Şasi ile Alican Bat yaralandı.

Iğdır'da otomobil depoya girdi: 1 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan durum ağır olan Burhan Şasi Erzurum'a sevk edilirken, Alican Bat Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da otomobil depoya girdi: 1 ölü

Iğdır'da otomobil depoya girdi: 1 ölü

Iğdır'da otomobil depoya girdi: 1 ölü

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