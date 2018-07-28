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Iğdır'da gerçekleşen terör saldırısında 1 işçi şehit oldu

Iğdır'da Korhan Yaylasında su hattını tamire giden ekipler, PKK tarafından saldırıya uğradı. Bir operatör sürücüsü şehit edildi.

AA | 28.07.2018 - 16:40..
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Ağrı Dağı eteklerinde olan yaylada su hattini tamire giden  İl Özel İdaresi ekibi PKK'lı teröristlerin hedefi oldu. Bomba ve silahla saldırı düzenleyen teröristler bir operatör sürücüsünü şehit etti. Aralarında Nurettin Karadeniz'inde bulunduğu İl Özel İdaresine bağlı biir ekip kamyonet ve iş makinesi taşıyan çekici ile su hattını tamir etmek için Korhan Yaylası'na hareket etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Ekibin hareket etmesiyle teröristlerin yola yerleştiği patlayıcının infilak etmesiyle çekicinin önündeki kamyonet ağır hasar gördü. Patlamanın ardından olayın şoku ile kamyonetten inen M.G. ile çekici sürücüsü M.P'ye, teröristler ateş açmaya başladı. Yoğun ateş altından kaçan M.G ile M.P bölgede bulunan askerler ve güvenlik korucuların yardımı ile kurtuldu. Askerler olay yerinde kalan Nurettin Karadeniz'i kurtarıp bölgeden kurtarmak için hava destekli zırhlı araçlarla olay yerine intikal ettiler.

HAVA DESTEKLİ ARAMA BULMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Bölgeye mayın tarama ve bomba imha uzmanı askerler ile yollarda patlamaya karşılık mayın taraması yapıldı. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, iş makinesi operatörü Karadeniz'in saldırıda şehit olduğunu belirledi. Karadeniz'in cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Karadeniz'i şehit edenleri bulmak için başlatılan operasyon halen devam ediyor.

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