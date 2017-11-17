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Iğır'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs Iğır'da devrildi. Meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 26 kaçak göçmen yaralandı.

17.11.2017 - 07:36
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Alınan bilgiye göre, İran'dan yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirtilen kaçak göçmenleri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 76 AB 602 plakalı minibüs, Özgür Mahallesi İskender Iğdır Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalının bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki Afganistan ve Pakistan uyruklu 3'ü çocuk 26 kaçak göçmen yaralandı.

Iğır'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu bulunduğu belirlenen minibüste, kazanın ardından izdiham yaşandı. Kaçak göçmenlerden, sağlık durumu diğerlerine göre daha iyi olan 7'si ile sürücü kazanın ardından kaçtı.

Kazayı gören vatandaşlar ise durumu polise bildirdikten sonra olay yerine ambulans çağırıp minibüsteki yaralıların yardımına koştu.

Iğır'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

112 acil servis ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından minibüsten çıkartılan 3'ü çocuk 19 kişi ile güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanan 7 kaçak göçmen, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bazılarının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Devrilen minibüs ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Iğır'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

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