taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4768
EURO
5,2223
ALTIN
187,60
PETR
77,3800

İğne oyalı şeftali ağacına Guinness rekoru

Balıkesir'de Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından iğne oyasından yapılan 3 boyutlu ağaç Guinness rekorlar kitabında yerini aldı.

AA | 31.05.2018 - 04:35..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gönen ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadın tarafından hazırlanan, yaklaşık 2 metre boyunda, 1 buçuk metre eninde, üç boyutlu olarak tasarlanan ve yaklaşık 3 ay önce müracaatı yapılan iğne oyası heykel, Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Gönen Yıldız Meydanı'nda düzenlenen törenle tescillendi. Kural, el emeğiyle yapılan bu güzel çalışmadan dolayı kadınları kutladı.

İğne oyalı şeftali ağacına Guinness rekoru

GÖNEN'İN SİMGESİ: İĞNE OYASI

Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar da "Gönen" denilince insanların aklına ilk olarak iğne oyası geldiğini söyledi.

Yakar, emeği geçen herkese teşekkür ederek ''Bu iş ilçemiz kadınları tarafından sanat ruhuyla yapılmaktadır. Emekçi kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Onların bireysel başarıları ilçemiz adına gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Orhan Kural, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi'den oluşan heyet tarafından rekor raporu imzalanarak tescillendi.

Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Kural'a iğne oyası çerçevesi hediye etti. Kural da 20 kadın girişimcinin katılım sertifikalarını Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Kalıpçıoğlu'na imzalayıp verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

312
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

185
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

29
Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

91
Deniz Depboylu: Hata yaptık diyen MHP'ye dönebilir

Deniz Depboylu: Hata yaptık diyen MHP'ye dönebilir

8
Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

10
Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94