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İğne yaptırdı, 5 yaşındaki oğlu ölü olarak buldu

Konya'da boğaz enfeksiyonu geçirdiği için özel bir hastanede iğne yaptırıp evine gelen 36 yaşındaki kuaför Mustafa Can, 5 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu.

DHA | 19.06.2018 - 16:08..
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Dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Mehmetçik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda iddiaya göre, boğaz enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan Mustafa Can, özel bir hastaneye gidip iğne yaptırdı.

OĞLU ANNESİNE SESLİ MESAJ GÖNDERDİ "BABAM DONDU"

Daha sonra eve gelen Can, telefonda konuştuğu eşine dinleneceğini söyledi. Bir süre sonra Mustafa Can'ın evde bulunan oğlu Buğra, dinlenen babasının yanına gitti. Babasını hareketsiz halde yatarken bulan küçük Buğra cep telefonundan annesine, 'Anne babam dondu' diye sesli mesaj gönderdi.

İğne yaptırdı, 5 yaşındaki oğlu ölü olarak buldu

HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğunun mesajı üzerine eve gelen Burcu Can'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Can'ın cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için vücudundan alınan parçanın Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İğne yaptırdı, 5 yaşındaki oğlu ölü olarak buldu

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