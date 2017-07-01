İğneada longozlarında büyüleyen güzellik

Denize kavuşmak için acelesi olmayan dereleri, derelerin hayat verdiği longozu coşkulu bir ormana dönüştüren canlıları, İğneada'yı farklı kılıyor.

İğneada longozları, içerisinde 4 gölün de yer aldığı ormanlar, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla doğa severlerle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın nadir yerleri arasında yer alan longoz, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuş barındırıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, İğneada longozlarının dünyanın ve Türkiye'nin en önemli longoz ormanlarından biri olduğunu söyledi.

TANITIM FİLMİ HAZIRLANACAK

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı olan çok önemli bir kent olduğunu belirten Yayman, longozların görülmeye değer olduğunu belirtti. Tüm vatandaşları longozlara davet eden Yayman, "İğneada longozlarının dünyada daha fazla tanıtılması gerekiyor. Bu güzelliklerin daha fazla bilinmesi için çaba harcıyoruz. Bu kapsamda longozların tanıtım filmini hazırlayacağız." dedi.

Eşsiz güzelliklere ev sahipliği yaptığını anlatan Yayman, longozların hikayesinin çok güçlü olduğunu, insanların artık bir hikayenin peşine düşmeye başladığını anlattı.

"BURAYI ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Yayman, sözlerini, "İğneada longozları dünyada gezilebilecek ender yerlerden biridir. Yurttaşlarımız burada dinlenebilir, aileleriyle hoşça vakit geçirebilir, şehrin gürültüsünden uzakta huzurlu bir biçimde vakit geçirilebilir. Burayı anlatmam mümkün değil. Gelip görülmesi ve yaşanması gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızı longoz ormanlarında gezmeye davet ediyoruz." diye tamamladı.