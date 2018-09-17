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'İğneli çilek' saldırıları hakkında bilgi verene ödül

Avustralya'da süpermarketlerde satılan çileklerin içinden çıkan iğneler hakkında bilgi verebilecek kişilere 450 bin lira verilecek.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 12:10..
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Avustralya'da en az 6 eyalette süpermarkelerde satılan çileklerin içinden dikiş iğneleri çıkması büyük paniğe neden oldu. Olaylar geçen hafta Queensland eyaletinde bir erkeğin süpermarketten aldığı taze çilekleri yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasıyla gün yüzüne çıktı.

FOTOĞRAF PAYLAŞILIYOR

O olaydan bu yana insanlar sosyal medyadan satın aldıkları çileklerin içine içine gizlenmiş dikiş iğnelerinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

'İğneli çilek' saldırıları hakkında bilgi verene ödül

ENDÜSTRİ RİSKTE

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk "Bunun arkasında kim varsa sadece Queensland ve Avustralya'nın geri kalanındaki aileleri riske atmıyor aynı zamanda tüm endüstriyi riske sokuyor." dedi.

Queensland hükümeti de bu olaylardan sorumlu olan kişi ya da kişilerin bulunmasını sağlayacak bilgi verecek olanlara 100.000 Avustralya doları (yaklaşık 450 bin TL) verileceğini de duyurdu.

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