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İHA ve SİHA'lar için gezici üs

İHA/SİHA üreticisi Baykar, kontrol istasyonu için mobil çözüm geliştirdi. Yapılan projeyle araçların yer kontrol istasyonu bir kamyona entegre edildi.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 08:07..
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İHA ve SİHA'lar için gezici üs

Silahlı insansız ve insansız hava araçlarının sahada edindiği deneyimler sonrası yeni projeye imza atıldı. Sahada aktif durumdayken yaşanacak en ufak bir pürüzde müdahale edilmesi için gecizi üsler geliyor.

İHA ve SİHA'lar için gezici üs

KONTROL İSTASYONLARI KAMYONDA OLACAK

Baykar, son dönemde ülke içinde ve sınır ötesinde etkin olarak kullanılan ve 66 bin saat uçuş süresine ulaşan Bayraktar TB2 ile sahada edindiği deneyimleri sistemin geliştirilmesine yönelik kullanıyor. Baykar mühendislerinin bilfiil sahada yer alıp ortaya çıkan ihtiyaçlara anında müdahale etmesi aynı zamanda yeni çözümlere de kapı aralıyor.

Bu kapsamda "insansız hava uçakları sistemleri üslerinde" yer alan ve İHA/SİHA'ların komuta edildiği yer kontrol istasyonunu bir kamyon üzerine konumlandırarak mobil hale getirildi.

İHA ve SİHA'lar için gezici üs

ÜS NEREYE GEREKLİYSE ORAYA GİDECEK

Yer kontrol istasyonunun mobil hale getirilmesiyle İHA/SİHA sistemleri hareket kabiliyeti kazandı. Böylece istasyonlar, üslerdeki sabit pozisyonlarından farklı olarak ihtiyaç duyulan bölgelere hızla gönderilip görev icra edebilecek. Olası tehditlere karşı da yer değiştirme imkanına sahip olacak.

Kamyon kasasına entegre edilen şelter içinde yer alan yer kontrol istasyonundan İHA/SİHA ve üzerlerindeki faydalı yükler komuta kontrol edilebilecek, izlenebilecek.

Yer kontrol istasyonunda, İHA/SİHA'nın uçuşu sırasındaki kontrolünü, bilgi teminini ve araçlarla iletişimi sağlayan elektronik yazılım ve donanım bulunuyor.

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