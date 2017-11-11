İhale için aldığı 800 bin TL’yi geri vermeyince kaçırıldı

Diyarbakır’da başlayıp İstanbul’daki lüks bir rezidansta işkenceyle süren ‘ihale yarışı’, polis baskınıyla bitti. Bahçelievler’de polise giden K.T., teknisyen kardeşi M.T.’nin kaçırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Kardeşinin attığı mesajda “Kaçırıldım, darp ediliyorum” dediğini belirten K.T., bir süre sonra da şüphelilerin arayarak 500 bin TL fidye istediğini anlattı.





Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; bunun üzerine, Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi harekete geçti. Diyarbakır’daki bir hastanede teknisyen olarak çalışan M.T.’nin, Y.S.’yle uçakla İstanbul’a geldiği tespit edildi.

M.T.’nin ortadan kaybolmadan önce Y.S.’nin Bahçelievler’deki bürosuna götürüldüğü belirlendi. Yaralamadan poliste kaydı olan Y.S.’nin bir medikal cihazlar firmasının sahibi olduğu ve M.T.’yi Küçükçekmece’deki bir rezidansa götürdüğü saptandı.

REZİDANSTA 5 KİŞİNİN REHİN TUTTUĞU M.T. KURTARILDI

Harekete geçen polis, rezidansın 189 numaralı odasına baskın yaptı. Y.S. ile yanındaki biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. M.T. ise darp edilmiş halde bir odada bulundu.Y.S., olayı şöyle aktardı:

“M.T. ile 2 yıl önce tanıştım. Çalıştığı hastanedeki medikal elektronik cihazların ihalesini almak için 800 bin TL gönderdim. Ancak ihale olmadı. Paramı geri vermedi. Onu kaçırmadım. Sadece paramı almaya çalıştım.”

Hastaneye kaldırılan M.T. ise Y.S.’nin kendisine 400 bin TL gönderdiğini belirterek “O parayla ev aldım ve evlendim” dedi.

6 şüpheli, adliyeye gönderildi