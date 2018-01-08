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İhalede tehdit edilen nakliyeciyi dövdüler

Adanalı nakliyeci Cabbar Karaca, ihaleye girmemesi için kendisini tehdit eden ve çocuklarını kaçırdığını iddia ettiği kişiler tarafından feci şekilde darbedildi.

İHA | 08.01.2018 - 14:42..
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Adana Adliyesi yakınlarındaki İnönü Parkı'nda meydana gelen olayda, adliyede bir avukatla görüşme yapan nakliyeci Cabbar Karaca (40), parkta 2 kişinin saldırısına uğradı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Feci şekilde dövülen Karaca'nın kaşı yarıldı, yüzünden yaralandı. Kavga, olay yerine gelen polisler tarafından ayrılırken, motorize sağlık ekipleri de Karaca'nın yaralarına müdahale etti.

İhalede tehdit edilen nakliyeciyi dövdüler

SİGARAYI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Karaca'nın bu sırada sigara içmesi dikkat çekti. Kavgaya karışan 2 kişi ise gözaltına alındı.

İhalede tehdit edilen nakliyeciyi dövdüler

"BENİ İHALEYE SOKMADILAR"

Saldırıya uğrayan Cabbar Karaca, hacizli kamyonunu ihaleye girip satın almak isterken bir çetenin tehditlerine maruz kaldığını iddia ederek şunları söyledi: “Yediemin önünde tehditlere uğradım. 'Bize 15 bin lira ver ihaleden çekilelim' dediler. Ben de vermeyip şikayette bulunacağımı söyledim. Bu süreçte çocuklarımı kaçırdılar, çocuklarım bunlarda. Şikayette bulundum. Avukatın yanına geldim, çıkarken de darbedildim. Bıçak çekip yumrukladılar. Bunlar 5-6 kişilik bir çete. 'İhaleye girersen öldürürüz' diyorlar. Beni tehdit eden isimler, Ali G., Hüseyin G., Necati G. çete olmuşlar, beni arabamın ihalesine sokmadılar.”

İhalede tehdit edilen nakliyeciyi dövdüler

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhalede tehdit edilen nakliyeciyi dövdüler

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