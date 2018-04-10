İhanet bildirisinin birçok kez değiştirilmiş hali bulundu

Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbe girişimine ilişkin görülen "çatı davasının" kritik isimleriden sanık eski General-Amiral Şube Müdürü albay Cemil Turhan'ın iş yeri ve evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi tamamlandı.

Bu kapsamda telefon, bilgisayar ve taşınabilir bellekleri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgileri mahkemeye gönderdi.

TRT'DE OKUTULAN SÖZDE DARBE BİLDİRİSİ

Uluslararası adli bilişim standartlara uygun tekniklerle incelenen materyallerde, TRT'de okutulan sözde darbe bildirisi de bulundu.

Söz konusu metnin defalarca değiştirildiği ve "Metin", "Metin-1", "Metin-2", "Metin-3" ve "Metin-4" şeklinde 5 ayrı dosya olarak kaydedildiği belirlendi.

Sözde darbe bildirisi metnini okuma sırasında durulması gereken yerlerde eğik çizgilerle "es"ler verilerek düzenlediği tespit edildi.

WHATSAPP'TAN GÖNDERİLDİ

Darbe bildirisinin son hali verildikten sonra Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yayımlanması için Whatsapp üzerinden Genelkurmay Basın Halkla İlişkiler Dairesi çalışanı sanık eski yarbay Muzaffer Çoban'a gönderildi.

Bilirkişi raporuna göre sanık Turhan, telefonu darbeden yaklaşık iki ay önce almasına rağmen 15 Temmuz akşamına kadar hiçbir program yüklemedi.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam telefonuna bazı mobil uygulamalar indiren Turhan, erişime engellenen sitelere girmek için DNS ayarlarının değiştirilmesini sağlayan Betternet isimli program da bunların arasında yer aldı.

DARBECİLERİN WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKAN SÜLEYMAN SOYLU FOTOĞRAFI

Ayrıca, Turhan'ın da bulunduğu "yarasalar" isimli yazışma gurubuna İstanbul'daki boğaz köprülerini kapatan darbeci askerlerin yer aldığı fotoğraflar gönderilerek darbe seyri hakkında belli aralarla bilgi verildiği anlaşıldı.

Söz konusu gruba gönderilen görseller arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafının bulunması dikkati çekti.