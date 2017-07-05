taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.972
USD
3,5867
EURO
4,0661
ALTIN
140,90
PETR
49,0800

İhbar nedeniyle D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı

Adalet Yürüyüşü'ne saldırı olacağı yönündeki bir ihbar üzerine D-100 Karayolu İstanbul yönü tümüyle trafiğe kapatıldı.

05.07.2017 - 12:13
  1. Haberler
  2. Gündem

Adalet Yürüyüşü'nde 20 gün boyunca D-100 Karayolu'nun sağ şeridinden yürüyüş devam ederken, bugün 21'inci gününde ise bir ihbar üzerine D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı.

İhbar nedeniyle D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı

KAMYONLU SALDIRI İHBARI

İstanbul istikametine gidenler TEM Otoyolu ve ara yolları kullandı. Bir kamyonun Adalet Yürüyüşü'ne katılanların arasına gireceği yönündeki ihbar üzerine olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, D-100 Karayolu'na girişi sağlayan yan yollar da araçlarla kapatıldı.

İhbar nedeniyle D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı

Yürüyüş sırasında çevrede bulunan binalara çıkan özel harekat polisleri dürbünlerle etrafı izledi.

İhbar nedeniyle D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı

İhbar nedeniyle D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı

İlginizi Çekebilir
AB ülkelerine iltica başvuruları azaldı
Sığınmacılar tarafından Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvurularının 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldığı öğrenildi
Manisa'da deprem
Manisa Saruhanlı'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
FETÖ'nün Kapıkule oyunu bozuldu
FETÖ'cü teröristleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan kaçıran 14 şüpheli hakkında 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İlker Aycı'dan elektronik yasağı sonrası ilk açıklama
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ABD'ye elektronik yasağı sırasında 81 bin 736 cihazın başarıyla taşındığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
739 emniyet personeli görevine iade edildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

73
Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

66
ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

29
Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

82
Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

39
Pepe İstanbul'a geldi

Pepe İstanbul'a geldi

113
Çağla Şıkel tatilde

Çağla Şıkel tatilde

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM