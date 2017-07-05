İhbar nedeniyle D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı

Adalet Yürüyüşü'nde 20 gün boyunca D-100 Karayolu'nun sağ şeridinden yürüyüş devam ederken, bugün 21'inci gününde ise bir ihbar üzerine D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı.
KAMYONLU SALDIRI İHBARI
İstanbul istikametine gidenler TEM Otoyolu ve ara yolları kullandı. Bir kamyonun Adalet Yürüyüşü'ne katılanların arasına gireceği yönündeki ihbar üzerine olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, D-100 Karayolu'na girişi sağlayan yan yollar da araçlarla kapatıldı.
Yürüyüş sırasında çevrede bulunan binalara çıkan özel harekat polisleri dürbünlerle etrafı izledi.