İHH Acil Yardım Ekibi Endonezya yolunda

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 384'e yükseldiğini belirtti. Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde problemler yaşanmaktadır. BNPB bölgede bin 400 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgede çalışma yürütüyor.

ENDONEZYA'DAKİ DEPREMDE YÜZLERCE ÖLÜ VAR

Palu'da yüzlerce kişinin yaralandığı, binlerce evin büyük hasar gördüğü ve yıkıldığı bilgisi paylaşılıyor. Palu’daki Mutiara SIS Al- Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin bir kısmı da depremde hasar gördü. Bundan dolayı bölgeye sadece uygun küçük boyutlu uçakların inebileceği açıklandı.

Ülkede diğer bölgelere ulaşmakta problemler yaşanıyor. Diğer bölgelerdeki durumla birlikte çok daha büyük kayıpların yaşanabileceği bildirildi. Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurmuştu.

İHH ACİL YARDIM EKİBİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Dün Endonezya’yı vuran depremin ardından bazı bölgelerde tsunami oluştu. Hem deprem hem de tsunami etkisiyle şu ana kadar 384 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı haberi alır almaz kriz toplantısı yaparak ilk etapta 5 kişiden oluşan İHH Acil Yardım Ekibini bölgeye gönderdi.

DESTEK İÇİN

Endonezya’daki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen bağışçılarımız DEPREM yazarak tüm operatörlerden 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL bağışta bulunabilir.