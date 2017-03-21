taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.848
USD
3,6048
EURO
3,8978
ALTIN
142,96
PETR
51,9800

İHH, Afrika'nın unutulmuş bölgelerinde su kuyusu açıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan’ın Darfur bölgesinde 60 yeni su kuyusunu hizmete açtı.

21.03.2017 - 13:23
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İHH, Afrika'nın unutulmuş bölgelerinde su kuyusu açıyor

Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyularının açılması geliyor. Su kuyusu çalışmaları kapsamında İHH, Sudan Darfur’un batı yakasında bulunan Umshalaya Bölgesi'nde 60 yeni su kuyusunu daha hizmete açtı. Hayırseverlerin bağışları ile açılan su kuyularından yaklaşık olarak 24 bin Afrikalı istifade edecek.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR YARDIM KURULUŞUNUN UĞRAMADIĞI BÖLGE: KABAR

Su kuyularının açılışları için bölgeye giden İHH Su Kuyusu Projeler Koordinatörü Celil Özatamer, “açılan 60 yeni su kuyusu ile birlikte Sudan’ın genelinde toplamda yaklaşık olarak 300 adet su kuyusuna ulaşmış olduk” dedi.

60 su kuyusu ile yetinmeyeceklerini ifade eden Celil Özatamer, 30 yeni su kuyusunun daha yer tespiti ve fizibilite çalışmaları için Çad sınırına 20 kilometre mesafedeki Kabar bölgesine gittiklerini söyledi.

İHH, Afrika'nın unutulmuş bölgelerinde su kuyusu açıyor

"30 YENİ SU KUYUSU DA HİZMETE SOKULACAK"

Özatamer, sözlerini şöyle tamamladı: “50 bin kişinin yaşadığı ve kuraklıkla mücadele eden bu bölgede bugüne dek hiçbir yardım kuruluşu çalışma yapmamış, hiç kimse gelmemişti. İnsanlar su temin etmek için Çad sınırına her gün 4 saat gidiş ve 4 saat dönüş olmak üzere eşeklerin üstünde bidonlarla 8 saatlik bir yolculuk yapıyordu. Bunun yanında orada saatlerce su kaynağının başında sıra beklemek zorunda kalıyordu. Biz burada İHH olarak yeni su kuyuları açacağımızı söylediğimizde bölge insanlarının sevinçleri görülmeye değerdi. Hayırseverlerin desteğiyle önümüzdeki günlerde inşallah bu bölgede 30 yeni su kuyusunu insanların hizmetine sunacağız.”

İHH, Afrika'nın unutulmuş bölgelerinde su kuyusu açıyor

YENİ PROJELER YOLDA

İHH ekipleri ayrıca fizibilite çalışmaları esnasında karşılaştıkları kamıştan inşa edilen yetersiz cami, okul ve sağlık merkezlerini yeniden inşası için hazırlıklara başladı.

Çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye giden İHH Projeler Teknik Denetim Koordinatörü Ahmet Küçükkahveci, bölge halkının da talebi üzerine hayırseverlerin destekleri ile bu projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Gerçekleştirilecek projeler arasında bölge halkının kendi ayakları üzerinde durabilmesine öncülük edecek olan ziraat okulu projesi de var.

İHH, Afrika'nın unutulmuş bölgelerinde su kuyusu açıyor

AFRİKA'YA 90 YENİ SU KUYUSU DAHA

İHH İnsani Yardım Vakfı, Darfur’un yanı sına kuraklığın en yoğun hissedildiği Somali'de 40, Kenya'da 10, Etiyopya'da 20 ve Cibuti'de de 10 yeni su kuyusunun açılması için çalışmalara başladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

244
İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

121
CNN Türk'ün seks haberiyle verdiği, Talipoğlu haberi

CNN Türk'ün seks haberiyle verdiği, Talipoğlu haberi

22
Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

44
Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

170
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

194
Candaş Talipoğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

Candaş Talipoğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM