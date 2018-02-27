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İHH Doğu Guta’daki ailelere yemek yardımı başlattı

Suriye'de rejim zulmüne maruz kalan ve ateşkesin ilan edildiği Doğu Guta bölgesinde İnsani Yardım Vakfı yemek yardımına başladı.

AA | 27.02.2018 - 11:33..
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Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta’daki ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt Kızılayı iş birliğiyle günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtımına başlandı.

İHH Doğu Guta’daki ailelere yemek yardımı başlattı

İHH'DAN YEMEK YARDIMI HAMLESİ

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, kuşatma altında tutulan Şam’ın Doğu Guta bölgesine insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

İHH Doğu Guta’daki ailelere yemek yardımı başlattı

Binlerce sivilin Doğu Guta’da saldırılar nedeniyle zor günler yaşadıklarını anımsatan Tosun, ''Kuveyt Kızılayı ile çalışmalar yürütüyoruz. Bölgedeki ailelerin sıcak yemek ve ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 8 bin 800 ekmek, 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına başlandı.'' dedi.

İHH Doğu Guta’daki ailelere yemek yardımı başlattı

DOĞU GUTA'YA İNSANİ YARDIM

Ağır şartlar altında yaşayan ailelerin yardımlarla bir nebze olsun rahatlayacağını belirten Tosun, ''Saldırılar nedeniyle kayıpların yaşandığı Doğu Guta'da insanlar en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorluk çekiyorlar. İnşallah bu yardımlar kardeşlerimizin yüzünü güldürecek.'' diye konuştu.

Tosun, aynı bölgeye 750 gıda kolisi, 800 çocuk paketi de ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

İHH Doğu Guta’daki ailelere yemek yardımı başlattı

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