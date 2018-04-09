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İHH İnsani Yardım Vakfı

Büyüdüğü yetimhaneye öğretmen oldu.

Özel Haber | 09.04.2018 - 14:45..
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İHH İnsani Yardım Vakfı

Yaklaşık 14 yıl önce Endonezya’da meydana gelen tsunami felaketinde 170 bin kişi ölmüştü. O zamanlar Türkiye’den bölgeye giden bir grup, anne ve babasını kaybeden çocuklar için İstanbul Yetimhanesi’ni kurdu. Banda Açe’de kurulan binaya sığınan yetimlerin bir kısmı yıllar sonra Türkiye’de üniversite okumaya başlarken bir kısmı da kendi ülkelerinde meslek sahibi oldu.

İstanbul Yetimhanesi'nde büyüyen İntan Masyitah ise bugün aynı yetimhanede öğretmenlik yapıyor. O günlerde sığındığı yetimhanenin hayatını değiştirdiğini söyleyen Masyitah, “En zor zamanlarda Açe halkının her daim yanında olan ve olmaya devam eden Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Onların yardımları sayesinde hayatımıza yön verebildik. Yapılan bu iyilikleri asla unutmayacağız." dedi.

İstanbul Yetimhanesi’ni kuran İHH İnsani Yardım Vakfı, 52 ülke ve bölgede 90 bine yakın çocuğun her ay düzenli bakımını üstlenip; eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek veriyor. Ayrıca her yıl 135 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel yardımlar ulaştırıyor.

Siz de aylık 100 TL ile bir çocuğa sponsor olabilir, belki de hayatını değiştirebilirsiniz.

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İHH'dan yetim çocuklara destek kampanyası VİDEO

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