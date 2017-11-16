İHH katarakt ameliyatlarında 100 bin hedefine ulaştı

“Siz Görürseniz Onlar da Görecek” sloganıyla İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2007 yılında Afrika’da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi, 2017 yılı itibariyle tamamlandı.

10 YILDA 100 BİN AMELİYAT

Proje kapsamında hayırseverlerin yardım ve destekleriyle 10 yılda 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirildi ve on binlerce insanın yeniden sağlıklı bir şekilde görmesi sağlandı.

14 ÜLKEDE UYGULANDI

Proje; Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede uygulandı.

Katarakt projesi, aynı zamanda bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı oldu.

İHH 10 yıl içerisinde, Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumların yanında Sudan ve Nijer Sağlık Bakanlıkları, Dünya Sağlık Örgütü ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kurumlarla da işbirliği yaparak projeyi tamamladı.

250 TL İLE IŞIĞA YENİDEN KAVUŞTULAR

Maddi imkânsızlıklar ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği dolayısıyla hayatlarını görme yetisinden mahrum olarak sürdürmek zorunda kalan 100 bin hastaya ışık olan ameliyatlar, sadece 250 TL karşılığında gerçekleştirildi.

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

100 bin katarakt ameliyatının yanında 750 bin hastanın da göz muayenesinden geçirildiğini söyleyen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Projede bizleri her daim destekleyen Türkiye halkına ben Afrikalılar adına özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yıldırım, proje detaylarını şu şekilde özetledi: “İlk ameliyatlarımızı 2007 yılında Togo, Benin ve Sudan’da gerçekleştirdik. Katarakt projesi, Sudan Sağlık Bakanlığı ve TİKA ile yapılan anlaşmayla Hartum’da Abdulfazıl Elmas Hastanesi bünyesinde kurulan göz ünitesinde başlamış oldu. Daha sonra yine Sudan’ın farklı şehirlerde kurduğumuz 4 ameliyathane ve mobil kliniklerle birlikte binlerce Sudanlı katarakt hastasının ışığa kavuşmasına vesile olduk. Sudan’daki projemiz 2012 yılına kadar devam etti. Sonrasında tüm teçhizatlarıyla Sudan Sağlık Bakanlığı’na devrettiğimiz göz ünitelerinde Sudanlı doktorlar, 5 yıl boyuncu deneyimli 65 gönüllü Türk doktor gözetiminde en son teknolojiyi kullanarak ameliyat yapma imkânı buldular. Hali hazırda bu doktorlar Sudan’ın çeşitli hastanelerinde hizmet vermeye devam ediyorlar.





"NİJER'DE GÖZ HASTANESİ AÇTIK"

2014 yılına geldiğimizde ise projeye bir basamak daha atlatarak, Nijer’de Türkiye ve Nijer Sağlık Bakanlıkları, TİKA ve İslam Kalkınma Bankası’nın destekleriyle göz hastanesi kurduk.

Başkent Niamey’de açılışını yaptığımız bu hastanede 20 gönüllü doktor tarafından 4 Nijerli göz doktoruna eğitim verildi. Bu şekilde aslında biz bir nevi hem balık tuttuk, hem de Afrikalı doktorlara balık tutmayı öğretmiş olduk. Şimdi yapacağımız lansman ile projeyi daha da büyüterek Afrika’nın da dışına çıkıyoruz. Lansmanda, tüm dünyada ihtiyaç sahibi katarakt hastalarına ulaşma azmimizi göstermeyi ve katarakt projemizin geçmişini ve geleceğini anlatmayı planlıyoruz.”