İHH kurbana hazır

İHH İnsani Yardım Vakfı, 26 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak.

103 ÜLKE VE BÖLGEDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Paylaştığın senindir, paylaş sevindir” sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 103 ülke ve bölgede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

26 YILDIR MİLYONLARCA İNSANA YARDIM

1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa kurban projesini gerçekleştiren İHH, 26 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl daha fazla bölgeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

BU YIL KURBAN BEDELİ: 750 TL

Çeyrek asrı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise 750 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban bedelinin 750 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 53 bin 500 bin hisse dağıtan İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

NELER YAPILACAK?

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 103 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atılacak.

İHH EKİPLERİ YOLLARA DÜŞECEK

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düşecek. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri bölgelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

KARDEŞLİK DUYGULARI GÜÇLENECEK

İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. İHH, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

KRİZ BÖLGELERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak.

35 BİN YETİME BAYRAMLIK KIYAFET

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 20 ülkede 35 bin yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planlıyor. Tüm hayırseverler 120 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 3072’ye göndererek projeye 5 TL destekte bulunabilirler.

5 KITADA KURBAN ORGANİZASYONU

Afrika’dan Balkanlar ve Güneydoğu Asya'ya Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya beş kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan İHH’nın bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği ülke ve bölgeler şunlar:

AFRİKA

Afrika: Burkina Faso, Çad (Çadlı, Orta Afrikalı ve Nijeryalı Mülteciler), Kamerun (Kamerunlu ve Orta Afrikalı Mülteciler), Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Cibuti (Cibutili ve Yemenli Mülteciler), Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika (Güney Afrikalı ve Malawili Mülteciler), Güney Sudan, Maurituis, Kenya (Kenyalı ve Somalili Mülteciler), Komor Adalari, Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve.

ASYA

Asya: Bangladeş (Bangladeşli ve Arakanlı Mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jamnu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Myanmar ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani), Endonezya, Filipinler (Moro), Vanuatu, Kamboçya ve Doğu Türkistan.

ORTADOĞU

Ortadoğu: Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye, Yemen, Mısır, Tunus, İran ve Libya.

ORTA ASYA VE KAFKASYA

Orta Asya ve Kafkasya: Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Acara, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Ukrayna, Ahıska, Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabardey Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan.

AMERİKA

Amerika: Haiti, Ekvador ve Bolivya.

KURBANLIKLAR NASIL KESİLİYOR

-Kurbanlıklar İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.

KURBANINIZI NASIL BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ?

Bağışlar, İHH merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.