İHH Somali halkına yardımlarını sürdürüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, aylardır yağmurun yağmadığı, kuyuların kuruduğu ve insanlığın sırtını döndüğü Somali’de başlattığı acil yardım projelerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İHH Acil Yardım ekipleri, Somali’nin Bay Eyaleti’ne bağlı Beydava şehrine gitti.

BÖLGEDE KURAKLIK VE SU SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

İHH, başlattığı “Doğu Afrika Acil Yardım Projesi” kapsamında kuraklığa bağlı ölümlerin ve göçlerin yaşandığı Somali’ye giderek bir rapor hazırlayıp kamuoyu ile paylaştı. Ardından hayırseverlerin yardımları ile Somali halkına gıda ve su yardımlarını ulaştıran İHH, bölgedeki su sorununa kalıcı bir çözüm sağlamak için bir dizi projeyi de hayata geçiriyor.

GIDA VE SU YARDIMI

Çalışma kapsamında krizin en çok hissedildiği Beydava’da gıda ve su dağıtımı, yeni su kuyusu projeleri ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile koordineli olarak sağlık taraması gerçekleştirildi.

"ACI TARİH BİR KEZ DAHA TEKERRÜR ETMESİN DİYE.."

Bölgede bulunan İHH Dış İlişkiler Birimi Yetkilisi Yusuf Avcı, 2011’deki krizde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve acı tarihin bir kez daha tekerrür etmemesi için Somali’de bulunduklarını söyledi.

Beydava’nın ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Avcı, İHH’nın Somali’deki çalışmaları hakkında şu bilgileri aktardı:

“Acil yardım çalışmalarımız kapsamında burada bulunduğumuz 7 günde 36 tanker suyu 30 bin mülteci kardeşimize ulaştırdık. Bununla birlikte 16 bin 200 Somalili kardeşimize de bir aylık gıda paketleri ulaştırdık. Biz birinci acil yardım ekibi olarak buradayız. Bizim ekibimizin buradaki yardımları tamamlandığında 70 bin Somalili mülteciye su, yaklaşık 35 bin kişiye de gıda yardımı ulaştırmış olacağız. Bizden sonra da yine acil yardım ekiplerimiz bölgeye gelerek hayırseverlerimizin bağışlarını buradaki kardeşlerimize ulaştıracaklar inşallah.”





"BEYDAVA'YA 5 YENİ SU KUYUSU AÇACAĞIZ"

İHH, 2011 krizi sonrasında İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği yaparak Somali’de başlattığı derin su kuyusu projelerine de hız verdi. Proje kapsamında toplamda 36 derin su kuyusu açacaklarını ve şuana kadar bu rakamın 24’ünü hizmete soktuklarını belirten İHH Derin Su Kuyuları Proje Koordinatörü Halil İbrahim Çizmeci, “Bu kuyularımız 150 – 200 metre derinliğe sahip oluyor ve her bir kuyudan ortalama 5 bin kişi faydalanabiliyor” dedi.

Aralık ayında baş gösteren yeni bir kriz üzerine daha çok Beydava’ya yoğunlaştıklarını ifade eden Çizmeci, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Hayırseverlerimizin destekleri ile burada da ilave olarak 5 ayrı derin su kuyusunu en kısa zamanda hizmete açacağız inşallah. Şuanda fizibilite çalışmalarını yürüttüğümüz proje tamamlandığında yaklaşık olarak 50 bin Somalili temiz suya kavuşmuş olacak.”





"TÜRKİYE İSTERSE.."

Somali - Bay Eyaleti Ulusal Kuraklık Komitesi Üyesi Abdurrahman İbrahim ise “Geçtiğimiz yağmur sezonunda yağmur yağmadı eğer böyle devam ederse 2011’de yaşanan kuraklığın daha da büyüğü ile karşı karşıya kalacağız” dedi.

“Aralık ayından bu yana sadece Bay Eyaleti’mizde 2 bine yakın kuraklığa bağlı ölüm gerçekleşti. Birleşmiş Milletler raporlarına göre bu sayı daha az. Çünkü onlar sadece hastanelerdeki resmi rakamları dikkate alıyorlar. Hâlbuki ölümler daha fazla” diyen İbrahim, şunları söyledi:

“Burada açılan su kuyuları hayati önem taşıyor. Özellikle kriz bölgelerinde su kuyularının açılması halinde insanlar göç etmekten vazgeçeceklerdir. İnsanlarımız bu göçü yiyecek ve içecek bulabilmek umuduyla yapıyorlar. Çünkü yerlerini yurtlarını terk edip buraya göç ettiklerinde kendilerine bir şekilde yardım ulaşacağını biliyorlar. Bizim Türkiye’den beklentimiz, 2011’deki krizde yaptığı yardımı artırmasıdır. Özellikle O zamanki başbakan şimdi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buraya gelişi tüm dünyanın dikkatini Somali’ye çekmişti. Türkiye isterse bunu tekrardan başarabilir.”





SUYA ULAŞMAK İÇİN 565 KM YOL YÜRÜDÜ

İHH’nın su dağıtımı esnasında 6 çocuklu bir kadının hayat hikâyesi yürek burktu. Somalili Temiro İsak’ın hayat hikâyesine şahitlik eden ekipler, duygulu anlar yaşadı. Yardımlarla hayata tutunmaya çalışan Temiro İsak şunları anlattı:

"Adım Temiro İsak. 6 çocuğum ile birlikte Baydova’ya bağlı İskegono’dan 55 km yolu yürüyerek geldim. Daha önce çiftçilik yapıyordum, koyun ve keçilerim vardı. Kuraklık başlayınca hepsi öldü. Su kuyularımız kurudu, suyumuz yok. Yiyeceğimiz de yeteri kadar yok bu nedenle buradaki İfa - Bay Kampı’na geldik. Bugün suya ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz, Rabb’ime hamd olsun. Ve bize bu yardımları ulaştıranlara teşekkür ediyoruz. Kamplardaki en büyük problem yeteri kadar tuvaletimiz yok, bu nedenle tuvalet ihtiyacımız var. Buradaki Müslüman kardeşlerimizin daha çok yardıma ihtiyacı var çünkü yeteri kadar yiyeceğimiz yok."





SOMALİ'YE YARDIM

Hayırseverler, Doğu Afrika’da yaşanan kuraklık için bütün operatörlerden “KURAKLIK” yazıp 3072’ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca İHH’nın banka hesaplarına yine aynı açıklama ile birlikte Somali halkının çaresizliğine bir nebze olsun yardımda bulunabilir.