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İHH Suriye'de ekmek fırını açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinde ekmek fırını açtı.

AA | 02.05.2018 - 16:23..
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Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinde günde 35 bin ekmek üretilebilecek fırın açıldı. Fırında üretilen ekmekler, Doğu Guta’dan İdlib’e tahliye edilen ailelere dağıtılacak.

İHH Suriye'de ekmek fırını açtı

HH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ekmek fırınları bulunduğunu söyledi.

"HER GÜN 35 BİN EKMEK ÜRETİYORUZ"

Ekmek ihtiyacı sürekli arttığı için fırınlarının sayısını da her geçen gün artırdıklarını bildiren Selim Tosun, "Son olarak Sarmada’da bir ekmek fırınını daha hizmete açtık. Bu fırında her gün 35 bin adet ekmek üretiliyor." dedi.

İHH Suriye'de ekmek fırını açtı

İHH Suriye'de ekmek fırını açtı

İHH Suriye'de ekmek fırını açtı

İHH Suriye'de ekmek fırını açtı

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