İHH Suriye'de ekmek fırını açtı

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinde günde 35 bin ekmek üretilebilecek fırın açıldı. Fırında üretilen ekmekler, Doğu Guta’dan İdlib’e tahliye edilen ailelere dağıtılacak.
HH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ekmek fırınları bulunduğunu söyledi.
"HER GÜN 35 BİN EKMEK ÜRETİYORUZ"
Ekmek ihtiyacı sürekli arttığı için fırınlarının sayısını da her geçen gün artırdıklarını bildiren Selim Tosun, "Son olarak Sarmada’da bir ekmek fırınını daha hizmete açtık. Bu fırında her gün 35 bin adet ekmek üretiliyor." dedi.