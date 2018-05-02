İHH Suriye'de ekmek fırını açtı

Almanya ve Fransa'da 1 Mayıs eylemcileri dayak yedi

1 Sigaranın ciğerlere verdiği zarar korkutucu Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahip. Bunun sonuçlarını gösteren iki ciğer. Biri sağlıklı diğeri malum...

2 100 bin imza ile adaylık başvuru süresi sona erdi Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı.

3 Elazığ'daki selde 25 küçükbaş telef oldu Merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde, şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, suyla dolan ahırdaki 25 küçükbaş öldü.

4 İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil ölü Suriye'deki Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı

5 Bin esirin yaptığı tünel: Titus Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

6 Sigaranın ciğerlere verdiği zarar korkutucu Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahip. Bunun sonuçlarını gösteren iki ciğer. Biri sağlıklı diğeri malum...