İHH'dan 11 ülkede 32 yetimhane

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, İHH 11 ülkede açtığı 32 yetimhanede 2 bin 350 yetimi misafir ediyor.

Barınma ihtiyaçlarının yanı sıra hayırseverlerin destekleri ile yetimhanelerin bir kısmında hafızlık eğitimi veren İHH, bir bölümde ise sevgi evleri tarzı mekanlarda barındırdığı yetimleri hayata hazırlıyor.

11 AYRI ÜLKE

Afganistan'da 1, Bangladeş'te 9, Burkina Faso'da 1, Endonezya - Açe'de 1, Etiyopya'da 1, Filipinler - Moro'da 2, Nepal'de 1, Pakistan'da 7, Somali'de 1, Tayland - Patani'de 7 ve Uganda'da 1 yetimhane açan vakfın, yakın zamanda 8 ayrı ülkede açmayı planladığı 7 yetimhane ve 2 sevgi evi ise şöyle:

"İyilikhane Yetimhanesi 170 kişilik (Bangladeş), Hatice’tül Kübra Yetimhanesi 42 kişilik (Moro), Konya Akıncılar Yetimhanesi 42 kişilik (Moro), İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi 50 kişilik (Patani), Bursa İnegöl Yetimhanesi 236 kişilik (Pakistan), Katar Raf & İHH Çocuk Yaşam Merkezi 990 kişilik (Türkiye), Kofele Kız Öğrenci Yurdu 100 kişilik (Etiyopya), İsmail ve Elif Şen İslam Kardeşliği Yetim Kompleksi 96 kişilik (Sierra Leone), Anadolu Eğitim Kompleksi Kız Yetimhanesi 750 kişilik (Somali)"

2 BİN 476 YETİME EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Hayırseverlerin destekleriyle inşaatlar bittiğinde İHH 2 bin 476 yetime daha ev sahipliği yapmaya başlayacak. İHH böylelikle toplamda 4 bin 826 yetimi yetimhanelerinde misafir etmiş olacak.

EĞİTİMLERİ DE DESTEKLENECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Yetimhaneler Koordinatörü Numan Aka, yetimhanelerinin en büyük işlevinin, barındırdığı yetim çocukların sadece karnını doyurmayıp onların bir geleceği olması için eğitimlerine devam etmeleri ve iyi birer birey olarak meslek hayatına atılmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Bu nedenle yetimhanelerinin büyük çoğunluğunun bir eğitim kompleksinin içinde ya da yanında inşa edildiğini ifade eden Aka, bu imkandan en çok taşrada eğitim fırsatlarından yoksun çocukların faydalandığını kaydetti.