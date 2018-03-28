İHH'dan Burkina Faso'ya Malcolm X Lisesi

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Genç İHH tarafından Burkina Faso’da inşa edilen Malcolm X Lisesi.

KIZLARI EĞİTİM HAYATINA KAZANDIRACAK

İHH’nın daha önce bölgede hizmete sunduğu Şifa Yetimhanesi’nin hemen yanına inşa edilen Malcolm X Lisesi’nde 7 sınıf, 1 bilgisayar odası, 1 kütüphane ve 1 idare odası bulunuyor.

Yetim Dayanışma Günleri (YDG) kapsamında bölgeye giden ekip tarafından hizmete açılan Malcolm X Lisesi’nde 120’si yetim olmak üzere toplamda 735 kız öğrenci eğitim görecek.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen YDG kapsamında Burkina Faso’nun Titao şehrinde temeli atılan lisenin inşası tam bir sene sürdü.

Lisenin açılış programına Titao Valisi, Titao Belediye Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, İHH Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Genç İHH Üniversiteler Başkanı Sena Güngör, diğer öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

İHH'YA TEŞEKKÜR

Açılış programında okuldaki öğrenciler adına konuşan Yoni Carole, “Bize emanet ettiğiniz bu güzel okula hakkıyla sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Türk halkına ve İHH’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

KÜÇÜK ECRİN'İN ANISI YAŞATILIYOR

Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı ise selamlama konuşması gerçekleştirerek Malcolm X’in “Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter” sözüyle öğrencilere seslendi.

Fatih Yazıcı'nın ardından sözü Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik aldı. Çelik, küçük yaşta kaybettiği kızı Ecrin Çelik adına da okulda bir sınıf açılmasından dolayı Genç İHH’ya teşekkürlerini sundu.

MISIR ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Genç İHH Üniversiteler Sorumlusu Sena Güngör de yaptığı konuşmada Malcolm X Lisesi Projesi için çalışan Genç İHH gönüllüsü öğrencilere selamlarını iletti.

Öte yandan okuldaki sınıfların isimlerine özel adlar verildi. Sınıflara; Mısır’daki şanlı direniş esnasında şehit düşen Esma Biltaci’nin, Ersin Çelik’in kızı Ecrin Çelik’in ve Genç İHH Gönüllüsü iken hayatını kaybeden Lütfiye Gül, Şeyma Karaca, Emine Rumeysa Zorbaz ve Rumeysa Nehir Kurt’un isimleri verildi.