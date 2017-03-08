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İHH’dan Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı

İHH, kuraklığa bağlı kıtlık yaşanan Somali ile Güney Sudan’a ve çatışmaların yaşandığı Yemen’e acil yardım çağrısında bulundu.

08.03.2017 - 13:31
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İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş, afet, yoksulluk olan bölgelerle birlikte 5 kıtada 135 ülkede din, dil, ırk, millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın faaliyet yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Somali, Güney Sudan ve Yemen’de yaşanan kuraklık ve çatışmalar nedeni ile acil yardım çağrısı başlattı. İHH, hayırseverlerin destekleri ile bölgedeki çalışmalarına hız verdi.

İHH’dan Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı

DOĞU AFRİKA'DA SON 30 YILIN EN CİDDİ KURAKLIK KRİZİ YAŞANIYOR

Yağışların azalması ile birlikte dünya çöl haritasını içinde barındıran Somali, Nijerya, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan ve Kenya ülkeleri son 30 yılın en ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya.

Özellikle Somali, Etiyopya ve Kenya’yı etkileyen kuraklıkla beraber on binlerce hayvan telef oldu ve binlerce hektar tarım arazisi kurudu. Çöl iklimine en yatkın hayvan olan develerin bile susuzluktan ölmesi bölgedeki insani krizin giderek arttığının en büyük delili.

Somali’de yaşanan kuraklık, ülke nüfusunun neredeyse %55’ine tekabül eden 6,2 milyon kişiyi etkiledi. Aynı şekilde 1,1 milyon kişi yerlerinden göç ederek başkent Mogadişu yakınlarındaki kamp alanlarına ulaştı. 950 bin çocuk bu kuraklıktan etkilendi ve binlercesinde ölüm vakıasına yol açabilecek kuvvetli ishal ve yüksek ateş hastalıkları baş gösterdi.

İHH’dan Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı

KURAKLIK ŞİDDETİNİ ARTTIRDI

Güney Sudan’da da şiddetini arttırmış olan kuraklık tehlikesi, bölgedeki örgütlerin güç denemeleri yüzünden diğer ülkelere nazaran şiddetini daha da artırdı. Dünya Gıda Programı’nın hazırladığı rapora göre, Güney Sudan nüfusunun yarısına tekabül eden 5 buçuk milyonu gıda ve suya ulaşamıyor. Ayrıca da 100 bin insanda ölüm tehlikesi ile karşı karşıya.

İHH’dan Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı

YEMEN'DE İNSANİ KRİZ

Yemen’de 2015 yılı Mart ayında başlayan iç savaş ve çatışmalar bütün şiddetiyle sürerken, milyonlarca insan çatışma ve açlıkla boğuşuyor. Yemen’in son durumunun haritasının çizildiğinde ülkede 18,8 milyon insan yardıma ve himaye edilmeye muhtaç durumda. Sivil toplum kuruluşları Husilerin muhasara altında tuttuğu bölgelere bir koridorun açılıp emniyetli bir şekilde gıda ve ilaç sokulması için BM ve uluslararası kuruluşlara başvuru yaptı.

Yaşanan iç savaş ile birlikte yaklaşık 44 bin kişinin 36 bin 818 yaralı ve 7 bin 70’inin de ölü olduğu tahmin edilmekte. 14,4 milyon kişi gıda ve temiz içme suyuna muhtaç. 3 milyondan fazla kişi ise göçmen durumunda ve evlerini terk etmiş olarak sağlıklı barınma ihtiyacı duymakta. Bölgede; vatandaşların korunması, gıda, sağlık ve alt yapı konusunda ciddi ihtiyaçlar bulunuyor.

İHH’dan Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler de Güney Sudan, Nijerya, Somali, ve Yemen'de 20 milyondan fazla insanın kıtlık ile karşı karşı karşıya olduğunu belirterek, 4,4 milyar dolar acil yardım çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında, "Güney Sudan, Nijerya, Somali, ve Yemen'de 20 milyondan fazla insan kıtlık ile karşı karşıya. Büyük bir felaketi önlemek için mart ayı sonuna kadar 4,4 milyar dolara ihtiyacımız var. Çok sayıda çocuğun öldüğünü gördükten sonra yardımların geldiğini görmek istemiyorum. Felaketi önlemek için şimdi harekete geçmek gerek" dedi.

İHH’dan Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı

İHH'NIN SOMALİ VE YEMEN OFİSLERİ HAREKETE GEÇTİ

İHH’nın Somali ve Yemen ofisleri, bölgelerde yaşanan kuraklık ve çatışmalardan dolayı çalışmalarına hız verdi. Aynı zamanda Güney Sudan’a ulaşan İHH ekipleri, bölgede kriz tespiti ve yardım çalışmaları yürütmeye başladı. İHH, ayrıca acil yardımlar kapsamında 2017 yılı içerisinde şuana kadar Somali’de 5 bin aileye, Güney Sudan’da bin aileye ve Yemen’de 5 bin 500 aileye kumanya yardımında bulundu.

İHH’dan Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı

İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım çağrısı ile hayırseverlerden gelecek olan destekler sayesinde bölgelerdeki insanların en temel ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyor. İHH, ilk etapta acil olarak 3 ayrı ülkede şu çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyor:

  • Somali’de kısa süre içerisinde 50 bin kişiye ulaşılarak acil yardım çalışmaları yürütülmesi.

  • Güney Sudan’da 10 bin kişinin bir aylık temel yaşam malzemelerinin giderilmesi.

  • Yemen’in Sana, Amran, Aden, Taiz, Dali ve diğer şehirlerinde 15 gün içerisinde 12 bin 500 aileye kumanya yardımı yapılması. Toplamda 50 bin kişiye acil yardım ulaştırılması.

İHH’dan Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı

3072'YE SMS GÖNDER 5 TL BAĞIŞLA

Hayırseverler, Doğu Afrika’da yaşanan kuraklık için bütün operatörden “kuraklık” yazarak 3072’ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca Yemen için de “Yemen” yazarak 3072’ye SMS atarak 5 TL yardımda bulunabilir.

İHH’dan Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı

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