Ihlara Vadisi ilgiye doymuyor

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, turistlerin Kapadokya gezilerinde görülecek yerler listesinin başını çekiyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ÖREN YERDEN BİRİ

Ihlara Vadisi'nin Kapadokya’da ziyaret edilmesi gereken en önemli ören yerleri arasında bulunduğunu belirten Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan Doğan, “Ihlara Vadisi, Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 ören yerinden bir tanesi olup, Kapadokya’ya gelen turistlerin de özellikle görmesi gereken 3 önemli nokta arasında yer almaktadır.” dedi.

Doğan, 2018 yılı itibarıyla ülke genelinde turizmdeki olumlu gelişmelerin Kapadokya ve Aksaray’da da hissedildiğine dikkati çekerek, turist sayısında 2014 yılındaki rakamlara ulaştıklarını aktardı.

''YÜZDE 26'LIK BİR ARTIŞ VAR''

Ihlara'yı ziyaret eden turist sayısında geçen yıla göre önemli oranda artış olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

“Ihlara Vadisi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 26'lık artış var. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 220 bin turist sayısına ulaştık. Yıl sonu itibarıyla Ihlara Vadisi'nde 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağımızı hesaplıyoruz.”





TURİSTLER VADİDE YÜRÜMEYİ SEVİYOR

Ihlara'ya gelen turistlerin son yıllarda yapılan düzenlemelerle vadide yürüyüşü tercih ettiğini aktaran Doğan, “Vadiye gelen gruplar 14 kilometre, 7 kilometre ve 3,5 kilometrelik yürüyüşü tercih ediyorlar. Vadi içinde dinlenme noktaları var. Ihlara'nın özellikle doğal güzelliklerinin yanında tarihi kiliseler, kaya oyma mekanlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.” ifadesini kullandı.